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В ЦДР пройдут гастроли театра «Ильхом»

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Новости театра >>
25 августа 2019
В Центре драматургии и режиссуры на Соколе пройдут гастроли театра «Ильхом», сообщает пресс-служба театра.


5, 6, 8 и 9 сентября в 19.00 состоится показ спектакля «Цветаева. Федра». Сюжет античного мифа о преступной страсти матери к пасынку в постановке Владимира Панкова оборачивается гимном трагичной любви. Ломаный ритм цветаевских стихов, не декламируемых, а пропеваемых на сцене, создает образ стонущей, кричащей Федры – исступленной женщины, являющейся альтер эго самой Марины Цветаевой. На сцене автор и её героиня то и дело меняются местами, их судьбы переплетаются, приходя к общей развязке. Этому вторит художественное решение постановки, объединяющее в себе образы античности и серебряного века. Музыка ансамбля «Омнибус» задаёт ритм сердцебиения главной героини, для которой любовь является единственным источником жизни. На глазах зрителей миф становится реальностью, которой, как и в древнегреческой трагедии, управляет рок.

8 и 9 сентября в 19.00 в ЦДР покажут спектакль «Собачье сердце» о границах свободы человека в современном мире. Фантастический сюжет Михаила Булгакова в постановке Лаборатории Артёма Кима становится поводом поговорить о проблеме отчуждения человека от собственного «Я». Кто такие современные профессоры Преображенские и как сегодня создаются новые Шариковы? Почему самостоятельный выбор стал иллюзией, а телевидение, реклама, интернет, политика определяют наши желания и потребности? Серьёзный диалог, который ведут создатели постановки со зрителем, задействует не только повесть Булгакова, но и священные тексты, произведения Джорджа Оруэлла и других писателей. Драматичные настроения выражаются в музыке – стихии, движущей действие и передающей трагедию опустошения человеческого сердца. Спектакль – не диагноз, но шоковая терапия, после которой зрителю самому предстоит ответить на вопрос: кто такой свободный человек сегодня?


Театр Марка Вайля «Ильхом» – один из первых негосударственных театров на территории бывшего Советского Союза, основанный режиссёром Маркой Вайлем в 1976-м в Ташкенте. Как и более сорока лет назад, сегодня «Ильхом» остаётся прежде всего независимым, экспериментальным театром, в основе которого лежит ансамбль из чутко слышащих и понимающих друг друга солистов. Тесное сотрудничество театра и [url=]Студии SounDrama[/url] началось в 2010-м с постановки Владимиром Панковым «Семи лун» Алишера Навои. В 2013-м состоялась премьера «Дождя за стеной» по пьесе Юрия Клавдиева, а в 2017-м был создан спектакль «Цветаева. Федра» по пьесе Марины Цветаевой. На протяжении почти десяти лет «Ильхом» и SounDrama объединяют не только профессиональные, но и дружественные отношения: за долгие годы совместной работы оба коллектива стали настоящими творческими единомышленниками.

Помимо гастролей, осенью зрителей ЦДР также ожидают такие постановки, как «Записки Черномора» (7 и 8 сентября), «Птишка» (21 и 22 сентября), «Медведь» (28 и 29 сентября) и «Коля против всех» (13 октября).
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