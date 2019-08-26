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Посетители московских парков смогут стать участниками театральных перформансов

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Новости театра >>
26 августа 2019
Компания МГТС с конца августа и до середины сентября будет проводить серию импровизированных спектаклей True Stories в формате playback-театра, участниками которого могут стать посетители московских парков, сообщает пресс-служба МГТС.

Посетители московских парков смогут стать участниками театральных перформансов
фото: Пресс-служба МГТС

Playback-театр – набирающий популярность во всем мире формат театра импровизации, где зрители становятся частью театрального действия и рассказывают личные истории, а актёры в реальном времени превращают их в художественное сценическое произведение, будь то комедия или драма, используя голос, пластику, метафоры и композиционные решения. Такой театр – это отражение реальной жизни, он позволяет посмотреть на знакомые ситуации под разным углом зрения, исследовать их.

«Москва – трендсеттер во многих отношениях, в том числе в применении новых технологий, которые делают нашу жизнь и легче, и сложнее одновременно. Мы все чаще ощущаем дефицит живого человеческого общения, которое невозможно заменить никакими роботами и цифровыми сервисами. Мы в МГТС активно участвуем в технологическом развитии столицы и понимаем, как важно создавать удобные цифровые сервисы и при этом сохранять прямой человеческий контакт. True Stories – это театральный перфоманс на основе реальных историй москвичей, живой эксперимент и сюрприз. Мы рассчитываем, что эти истории помогут нам стать ближе друг к другу через популярный в Москве формат интерактивного театра», – отмечает руководитель управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова.

Первый такой необычный спектакль пройдет уже 31 августа на центральной площади Лианозовского парка. 1 сентября стать участниками True Stories можно будет на главное сцене парка «Северное Тушино». На выходных 14 и 15 сентября попробовать себя в формате playback-театра смогут посетители Бабушкинского парка и парка «Кузьминки» соответственно. Участие в спектаклях бесплатное.
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