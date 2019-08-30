Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра

Малый театр
в новом сезоне готовит постановки шести спектаклей, сообщает пресс-служба театра.
Сезон, уже 264-й по счету, откроется 3 сентября – спектаклями «Ревизор
» с Виктором Низовым
, Александром Клюквиным
, Владимиром Носиком
, Александром Ермаковым
, Борисом Невзоровым
на Исторической сцене и «Тайны мадридского двора
» с Вячеславом Езеповым
и Еленой Харитоновой
на сцене на Большой Ордынке.
Первую в этом сезоне премьеру зрители увидят уже 22 сентября. Это «Игроки
» Н.В.Гоголя режиссера Владимира Драгунова
, где главные роли исполняют Игорь Петренко
, Валерий Афанасьев
, Глеб Подгородинский
, Василий Зотов
, Михаил Фоменко
и другие.
В сентябре же Малый примет на своей сцене гастроли двух театров: Югославского драматического театра со спектаклем по пьесе Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)» и Ростовского академического театра драмы им. М.Горького
со спектаклем «Собака на сене» Лопе де Вега. С Югославским театром заявлены обменные гастроли – Малый театр планирует показать свои спектакли в Белграде в этом же сезоне.
Также зрителя ждут «Красавец мужчина» Островского, «Варвары» Максима Горького и две постановки по пьесам зарубежных авторов – «Физики» Дюрренматта и «Рождество в доме сеньора Купьелло» Эдуардо Де Филиппо, над которым будет работать приглашенный режиссер из миланского театр «Пикколо» Стефано де Лука
. Еще одна премьера сезона будет посвящена юбилею окончания Великой Отечественной войны.
«Мы никогда не отступим от этой темы. В конце апреля выпустим спектакль о войне. Ведь Малый театр прошел всю войну, был эвакуирован в Челябинск. Эта наша память, память о наших родителях
», – отметил художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
.
В мае 2020 года на сцене Малого пройдет XIII Фестиваль «Островский в Доме Островского». Предыдущий проходил в 2018 и закрепил за фестивалем статус международного.