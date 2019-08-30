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Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра

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Новости театра >>
30 августа 2019
Малый театр в новом сезоне готовит постановки шести спектаклей, сообщает пресс-служба театра.

Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра

Сезон, уже 264-й по счету, откроется 3 сентября – спектаклями «Ревизор» с Виктором Низовым, Александром Клюквиным, Владимиром Носиком, Александром Ермаковым, Борисом Невзоровым на Исторической сцене и «Тайны мадридского двора» с Вячеславом Езеповым и Еленой Харитоновой на сцене на Большой Ордынке.

Первую в этом сезоне премьеру зрители увидят уже 22 сентября. Это «Игроки» Н.В.Гоголя режиссера Владимира Драгунова, где главные роли исполняют Игорь Петренко, Валерий Афанасьев, Глеб Подгородинский, Василий Зотов, Михаил Фоменко и другие.

В сентябре же Малый примет на своей сцене гастроли двух театров: Югославского драматического театра со спектаклем по пьесе Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)» и Ростовского академического театра драмы им. М.Горького со спектаклем «Собака на сене» Лопе де Вега. С Югославским театром заявлены обменные гастроли – Малый театр планирует показать свои спектакли в Белграде в этом же сезоне.

Также зрителя ждут «Красавец мужчина» Островского, «Варвары» Максима Горького и две постановки по пьесам зарубежных авторов – «Физики» Дюрренматта и «Рождество в доме сеньора Купьелло» Эдуардо Де Филиппо, над которым будет работать приглашенный режиссер из миланского театр «Пикколо» Стефано де Лука. Еще одна премьера сезона будет посвящена юбилею окончания Великой Отечественной войны.

«Мы никогда не отступим от этой темы. В конце апреля выпустим спектакль о войне. Ведь Малый театр прошел всю войну, был эвакуирован в Челябинск. Эта наша память, память о наших родителях», – отметил художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

В мае 2020 года на сцене Малого пройдет XIII Фестиваль «Островский в Доме Островского». Предыдущий проходил в 2018 и закрепил за фестивалем статус международного.
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персоны
Валерий АфанасьевСтефано Де ЛукаВладимир ДрагуновВячеслав ЕзеповАлександр ЕрмаковВасилий ЗотовАлександр КлюквинБорис НевзоровВиктор НизовойВладимир НосикИгорь ПетренкоГлеб ПодгородинскийЮрий СоломинМихаил ФоменкоЕлена Харитонова
театры
Малый театрРостовский театр драмы

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Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра фотографии
Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра фотографии
Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра фотографии
Игорь Петренко появится в «Игроках» Малого театра фотографии
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