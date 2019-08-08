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Ирина Медведева сыграет Лилю Брик

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Новости театра >>
8 августа 2019
5 октября на сцене «Театра Луны» Ирина Медведева сыграет Лилю Брик в городском мюзикле «Маяковский». Спектакль станет первым появлением актрисы на сцене после перерыва, связанного с рождением сына, уточняет пресс-служба АНО «Музыкальное сердце театра».

Ирина Медведева сыграет Лилю Брик
фото: Пресс-служба АНО «Музыкальное сердце театра»

Премьера совместного проекта АНО «Музыкальное сердце театра» и «Театра Луны» состоялась 13 апреля 2018-го — в год 125-летнего юбилея Владимира Маяковского. Мюзикл, который уже увидели тысячи зрителей не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Орле и Казани, стал лауреатом Первой премии в области театрального маркетинга «Оffstage Awards – 2018» и двух премий событийного маркетинга и коммуникаций Bema.

Титульную роль в постановке Александра Рыхлова исполнит Андрей Школдыченко.
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Ирина Медведева сыграет Лилю Брик фотографии
Ирина Медведева сыграет Лилю Брик фотографии
Ирина Медведева сыграет Лилю Брик фотографии
Ирина Медведева сыграет Лилю Брик фотографии
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