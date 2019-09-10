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Новый сезон «Гоголь-центра» начнется с «Палачей» Серебренникова

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Новости театра >>
10 сентября 2019
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказал на сборе труппы о планах на предстоящий сезон, сообщается на сайте театра.

Новый сезон «Гоголь-центра» начнется с «Палачей» Серебренникова
фото: www.facebook.com/gogolcenter

Так, 12 сентября состоится премьера спектакля, поставленного самим худруком, «Палачи» по пьесе Мартина МакДоны. Место действия перенесено из английского паба 1960-х в подмосковный кабак начала «нулевых» – у палачей появились русские имена, а криминальная ситуация вокруг появления в пивной загадочного незнакомца обросла узнаваемыми подробностями.

В январе на сцене «Гоголь-центра» покажут спектакль по одному из самых значимых российских произведений последних лет – «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Режиссером выступает Антон Федоров, выпускник Щукинского училища, худрука проекта «Невзрослый театр».

На март 2020-го намечена премьера постановки Евгения Кулагина «Жизнь человека» по философской драме Леонида Андреева. Также в «Гоголь-центре» поставят спектакль по роману Максима Горького «Мать» и текстам культового австрийского писателя Петера Хандке. Эти две премьеры запланированы на середину 2020 года.

На Малой сцене театра Алексей Золотовицкий ставит спектакль по повести норвежского писателя Эрленда Лу «Тихие дни в Перемешках» с Максимом Виторганом в роли завлита Национального театра Брута Телемана. Еще один спектакль – «Страх и ненависть в Москве» – готовят Филипп Авдеев и Александр Горчилин по культовой книге Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».

На Малой же сцене будет реализован новый авторский проект журналиста Катерины Гордеевой «Гоголь-тема», в рамках которого каждый месяц с гостями и зрителями будут говорить о самом важном, интересном и актуальном – в формате ток-шоу.

Кроме того, в «Гоголь-центре» пройдет «Одоевский.FEST», посвященный одному из самых таинственных персонажей русской культуры XIX века – писателю, музыканту, мистику и визионеру – Владимиру Одоевскому. Куратором фестиваля выступает искусствовед Сергей Хачатуров. Еще один фестиваль – «Гоголь + Любимовка», на котором будут отобраны три лучшие пьесы фестиваля молодой драматургии. По ним молодые режиссеры сделают эскизы спектаклей в самых разных точках «Гоголь-центра». Все три работы зрители смогут увидеть за один день и проголосовать за понравившуюся.
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