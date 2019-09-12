В деле «Седьмой студии» нашли «существенные противоречия»

ревью

Исполнительница главной роли в сериале «Цыганка» о съемках, фитнесе, первом сентября и Фриде Кало

Виктория Полторак: «В нашем фильме не было ряженых»

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«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России

Актриса призналась, что не похожа на своих героинь