В деле «Седьмой студии» нашли «существенные противоречия»

Мещанский суд Москвы в лице судьи Ирины Аккуратовой
принял решение вернуть в прокуратуру для устранения нарушений дело «Седьмой студии
» Кирилла Серебренникова
. Аккуратовой также отменена мера пресечения обвиняемым, отпущенным в апреле из-под домашнего ареста и находившимся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает РБК
.
По словам судьи, обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона и содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления»
. Эти нарушения и противоречия не могут быть устранены в ходе судебного процесса. Как отмечают юристы, это верный признак того, что дело могут прекратить.
Серебренникова арестовали в августе 2017 года
по подозрению в хищении 133 миллионов рублей (из общей суммы 214 миллионов рублей), выделенных государством в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Вместе с Серебренниковым по делу проходили продюсеры Алексей Малобородский
и Юрий Итин
, а так же бывшая руководительница департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум
.
В августе текущего года адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов
огласил результаты экспертизы. Было установлено, «что Серебренников потратил на проект 216 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 миллионов рублей без учёта налогов. Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства».