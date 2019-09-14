МХАТ имени Горького покажет в новом сезоне 20 премьер

В новом сезоне МХАТ имени Горького
представит публике 20 премьер на трёх сценах театра. На его площадке также начнёт свою работу культурно-просветительский кластер «Открытые сцены МХАТ
», уточняет пресс-служба театра.
По словам худрука МХАТ Эдуарда Боякова
, «среди премьер сезона спектакли по произведениям лучших современных прозаиков, реконструкция легендарных постановок основоположников Художественного театра и уникальный культурно-просветительский кластер».
Работа с актуальными авторами, с современными текстами — один из главных принципов работы Константина Станиславского
и Владимира Немировича-Данченко
. В начале своего пути в ряду драматургов МХАТ были Леонид Андреев
, Максим Горький
, Антон Чехов
, Генрик Ибсен
, Герхарт Гауптман
и Морис Метерлинк
. Кризис постреволюционного времени театру удалось преодолеть благодаря пьесам молодых талантливых прозаиков тех лет: Валентина Катаева
, Леонида Леонова
, Всеволода Иванова
, Михаила Булгакова
и Константина Тренёва
. Эту традицию МХАТ продолжает и сегодня. В новом сезоне в репертуаре театра появятся «Парикмахерша
» по пьесе Сергея Медведева
в постановке Руслана Маликова
и «Семь женщин Есенина
» по книге Захара Прилепина
, адаптированной для сцены драматургом Еленой Исаевой
.
МХАТ им. М. Горького — единственный в мире театр, в котором идут оригинальные постановки Станиславского и Немировича-Данченко. «Синяя птица
» и «Три сестры
» — жемчужины репертуара. В новом сезоне будут представлены реконструкции этих спектаклей, оказавших огромное влияние на отечественный и мировой театр. Кроме того, зрителей ждут спектакли по классическим произведениям русской литературы, древнерусским текстам и житиям, постановки по пьесам лучших современных авторов, как известных, так и совсем молодых, в том числе, в жанре фэнтези, новые детские спектакли. В частности — «На дне
» в постановке Андрея Кончаловского
, «Лавр
» по книге Евгения Водолазкина
и детский спектакль «Снежная королева
».
С октября начинают работать «Открытые сцены МХАТ» — новый культурно-просветительский кластер для горожан, которые ищут живые смыслы и образы, которые верят в способность театра объединять творческие практики. Отличительная черта этого пространства — тотальная доступность. Каждый день на протяжении всей недели, с утра и до позднего вечера заинтересованных участников ждёт разнообразие культурных и образовательных событий. При этом МХАТ остаётся, в первую очередь, репертуарным театром. Кластер создаётся не только для горожан, но и для артистов и театральных профессионалов, которые получат уникальные возможности для творческого развития.