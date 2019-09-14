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МХАТ имени Горького покажет в новом сезоне 20 премьер

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Новости театра >>
14 сентября 2019
В новом сезоне МХАТ имени Горького представит публике 20 премьер на трёх сценах театра. На его площадке также начнёт свою работу культурно-просветительский кластер «Открытые сцены МХАТ», уточняет пресс-служба театра.


По словам худрука МХАТ Эдуарда Боякова, «среди премьер сезона спектакли по произведениям лучших современных прозаиков, реконструкция легендарных постановок основоположников Художественного театра и уникальный культурно-просветительский кластер».

Работа с актуальными авторами, с современными текстами — один из главных принципов работы Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. В начале своего пути в ряду драматургов МХАТ были Леонид Андреев, Максим Горький, Антон Чехов, Генрик Ибсен, Герхарт Гауптман и Морис Метерлинк. Кризис постреволюционного времени театру удалось преодолеть благодаря пьесам молодых талантливых прозаиков тех лет: Валентина Катаева, Леонида Леонова, Всеволода Иванова, Михаила Булгакова и Константина Тренёва. Эту традицию МХАТ продолжает и сегодня. В новом сезоне в репертуаре театра появятся «Парикмахерша» по пьесе Сергея Медведева в постановке Руслана Маликова и «Семь женщин Есенина» по книге Захара Прилепина, адаптированной для сцены драматургом Еленой Исаевой.

МХАТ имени Горького покажет в новом сезоне 20 премьер
фото: ru.wikipedia

МХАТ им. М. Горького — единственный в мире театр, в котором идут оригинальные постановки Станиславского и Немировича-Данченко. «Синяя птица» и «Три сестры» — жемчужины репертуара. В новом сезоне будут представлены реконструкции этих спектаклей, оказавших огромное влияние на отечественный и мировой театр. Кроме того, зрителей ждут спектакли по классическим произведениям русской литературы, древнерусским текстам и житиям, постановки по пьесам лучших современных авторов, как известных, так и совсем молодых, в том числе, в жанре фэнтези, новые детские спектакли. В частности — «На дне» в постановке Андрея Кончаловского, «Лавр» по книге Евгения Водолазкина и детский спектакль «Снежная королева».

С октября начинают работать «Открытые сцены МХАТ» — новый культурно-просветительский кластер для горожан, которые ищут живые смыслы и образы, которые верят в способность театра объединять творческие практики. Отличительная черта этого пространства — тотальная доступность. Каждый день на протяжении всей недели, с утра и до позднего вечера заинтересованных участников ждёт разнообразие культурных и образовательных событий. При этом МХАТ остаётся, в первую очередь, репертуарным театром. Кластер создаётся не только для горожан, но и для артистов и театральных профессионалов, которые получат уникальные возможности для творческого развития.
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