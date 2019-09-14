МХАТ имени Горького покажет в новом сезоне 20 премьер

анонс

В деле «Седьмой студии» нашли «существенные противоречия»

Новый сезон «Гоголь-центра» начнется с «Палачей» Серебренникова

Олег Меньшиков огласил планы на новый сезон.

Марина Неелова выйдет на сцену театра им. Ермоловой

9 сентября

На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски

Премьера музыкальной «Комедии о том, как банк грабили» состоится 6 октября.