«Иисус Христос – суперзвезда» снова на сцене

Спектакль «Иисус Христос – суперзвезда» Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» — самая первая лицензионная постановка легендарного произведения гениального британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера в России, постоянно идущая в репертуаре театра с 1990 года. Рок-опера, которая на протяжении почти пятидесяти лет не теряет своей актуальности и ставится на лучших мировых сценах.
28, 29 и 30 сентября
в московском КЗ «Измайлово» состоятся премьерные показы обновлённой версии спектакля «Иисус Христос – суперзвезда
» в рамках юбилейного гастрольного тура к ХХХ-летию театра «Рок-опера»
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Главную роль в постановке исполняет Ярослав Баярунас
. 24-летний артист объединил вокруг своей идеи команду и сотни неравнодушных к жанру мюзикла и запустил кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. На данный момент собрано 213% - при том, что до окончания кампании еще около 2-х месяцев. Первые 500 000, в которые целились изначально, были собраны за 5 дней.
Что посоветуешь тому, кто по твоему примеру хотел бы запустить свой крауд?
Честно говоря, на сайте Planeta.ru – есть «километры» видео роликов с инструкциями как сделать кампанию достойно, грамотно, честно, и в то же время «вкусно» и привлекательно. Там, правда, есть огромное количество материала, которое посвящено этому вопросу, нужно всё хорошенько изучить и применить.
Твоя коллега, артистка мюзиклов Анна Тесс (исполняла роль Марии Магдалины) написала в сети, комментируя результаты твоей кампании: «и мы мечтали обновить эту постановку, перезаписать минусовки, перешить костюмы, поставить новый свет. Мы попытались что-то сделать, но тогда у нас ничего не получилось… Я перестала мечтать об этом, а Ярик ждал и действовал в других направлениях. Дождался. И сделал». Почему не получалось раньше?
Не получалось, потому что мы тогда были еще юнее! Мы походили по разным людям, что-то там поспрашивали и всё. У нас и тогда были амбиции, но не было ни опыта, ни людей вокруг, которые есть сейчас. Да, и просто время было неподходящее, а сейчас время пришло!
Какой у тебя стиль руководства твоей командой: авторитарный, демократический (с возможностью обсуждений и принятия во внимания замечаний и опыта коллег), или либеральный?
Второй и первый в одинаковой мере. У каждого из моей команды я спрашиваю мнение и аргументацию. Однако, если я интуитивно чувствую что нужно поступить по-другому, я делаю так, как чувствую. И, чаще всего, это приводит нас к победе. На самом деле я очень люблю свою команду, много советуюсь с ними. Мне важно узнавать и проанализировать точку зрения этих людей. Ну, и делегирую тоже конечно, это нормальные рабочие процессы…
В википедии о «Рок-опере» пишут: “В процессе «оптимизации культуры» в начале 2010 года театр лишился государственного финансирования и был реорганизован” А как же тогда сейчас живет театр?
Сейчас, пройдя испытание временем, можно выделить несколько эпох этого театра: до появления ВИА «Поющие гитары», потом эпоха «Поющих гитар», потом расцвет жанра и появление рок-опер «Иисус Христос - Суперзвезда» и «Юнона и Авось», затем эксперименты и просто качественные спектакли, вроде «Степана Разина».
Далее пришла эпоха курса Владимира Подгородинского
– другое поколение со своим мироощущением и видением. Театр сильно менялся, стал говорить о другом. А дальше наступила черная полоса – смерть нескольких артистов, потеря статуса «государственного», конфликт с правообладателями «Юноны и Авось».
А потом… пришёл я. И решил, что хватить это терпеть.
Сейчас театр является частной организацией и он, скорее, не живёт, а выживает в реалиях современной России. Мне всего 24 года, я не разбираюсь ещё во всех нюансах, но моё субъективное мнение следующее: театр, как механизм не адаптировался к современности вовремя и в какой-то момент перестал понимать, почему старые схемы не работают. Сейчас нужно использовать современные платформы, говорить на современном языке. Да, о тех же великих и вечных мыслях, но современным языком, потому что время неизбежно меняется. И это нормально. Надо уметь к нему адаптироваться.
Как так получилось, что рок-оперу поставили к 1000 летию православия в России, но те же православные активисты в 2016 году бойкотировало ее в Омске?
Время меняется! Спектакль поспособствовал в свое время возвращению христианской веры в Россию. Есть случаи в нашей истории, когда люди становились священниками, после просмотра рок-оперы в постановке нашего театра! В 90е, после развала Советского Союза, было важно – вернуть духовность. Другой вопрос, что сейчас понятие церкви для молодёжи совсем не такое, каким было для предыдущих поколений. Наше поколение открытыми глазами видит насаждение и пропаганду религиозного учения, плюс множество новостей о коррупции в этой сфере. Это всё вызывает у моего поколения лишь раздражение.
Я ни в коем случае не ставлю религиозные акценты в нашем спектакле, хотя название их подразумевает. Но мы «о другом». Спектакль – о любви. О том, что если мы не будем любить – человечеству конец! «Ищите в себе любовь, обретайте ее или все закончится плохо» – об этом спектакль, он не о религии конкретно.
Отличия от классической версии постановки рок-оперы, в частности финал с воскресением без последней песни Superstar – это видение адаптации режиссера, или же все таки цензура православной церкви?
Нет, это режиссура Владимира Подгородинского. У него была своя линия, он ее выдержал, и благодаря этому, мы имеем именно такой спектакль. Меня он полностью устраивает. Я люблю нашего Иисуса, «созданного» Подгородинским. В отличие от Иисуса в классической версии рок-оперы, наш меня не раздражает. У нас Иисус – это сын Божий, не просто человек. В нём есть и то, и, то. В классической версии – человеческий конфликт, здесь – божественный. Как раз поэтому я считаю, что наш спектакль глубже и любопытнее. Хочется понять: «откуда в тебе, Иисус, столько любви, откуда?» В других версиях понять не хочется, герой кажется истеричным. В нашей версии он духовнее.
Ты – в жизни подвижный и динамичный человек в мимике, в пластике, а твой герой сдержан и все его жесты выверены, для импровизации нет места. Скажи, тебе не скучно?
Ни в коем случае не скучно! Каждым моментом нахождения на сцене мой герой проворачивает весь сценарий своей жизни, в голове, от начала и до самого конца. Он его заранее уже знает. Вначале он бесконечно любит людей, понимая чем это всё кончится, сострадает им. Пытается обратить их внимание – «вы весь ужин проболтали про великие дела» - на важность обретения знания, пока еще он с ними рядом, на прожигание жизни празднеством. Всё очень интересно, там нельзя просто стоять и ничего не делать. Даже когда Иисус стоит – он думает, думает, думает… И вот это тоже должно читаться.
У тебя роль героя, драма которого в том, что он зная наперед свой конец, продолжает нести послание о любви. В итоге доказывает ее своей добровольной жертвой равно за тех, кто его любил и ненавидел, превозмогая боль и сомнения, следуя вере в волю отца. Тебе близка эта философия в жизни: терпеть боль и жертвовать чем-то ценным ради результата?
ДА! Иных стратегий я не примерял в своей жизни. Но это просто стечение обстоятельств, так сложилось.
Может ты считаешь, что Иисус в какой-то момент мог и должен был остановиться?
Не надо. Тогда произошла бы, судя по Великой книге – неотвратимая катастрофа. Всё случилось так, как должно было случиться. Тема эта близка не потому, что я ее избрал. Так бессознательно сложилось, я следую по этому пути сам того не понимания.
Мир мюзиклов, мир аниме, мир компьютерных игр – это безусловно искусство. Их особенность – захватывать чувства человека целиком. Они – верное средство для побега от суровой реальности. Но это может превратиться в зависимость. Разве любая зависимость не опасна?
Опасна. Но мы – люди, и мы научены понятиям силы воли и меры. И вот, апеллируя к этим двум понятиям, сразу объяснив их значение тому, кто только внедряется в ту же гик культуру – погружение становится менее опасным.
А нет ли опасности артисту мюзиклов жить сценической сказкой, существуя как бы вне реального мира и пропустить момент, когда он уже слишком далеко от обычных людей?
Нет, потому что все сказочные мюзиклы, например тот же «Бал вампиров» транслируют такие жизненные ситуации, и таких персонажей, которые человек может примерить на себя. И это самое важное! Мюзикл – это не просто сказка, про тех, кого ты не понимаешь. Это сказка про тех, кого ты, как раз, хорошо понимаешь, примеряешь образы героев на себя, сопоставляешь ситуации со своей реальностью. На это и направлено это искусство: транслировать актуальные проблемы, их решения или их последствия. Артисты – люди с мозгами, сильные волей и духом, я им аплодирую стоя.
Ты недавно успешно дал свой сольный «Бессовестный Волшебный концерт». В текстах песен, которые звучали самые частые слова по аналитике: свет, мир, разрушение, поздно, бог, ночь, все, что связано с огнем. Ты на самом деле веришь, что человек еще способен созидать? Или разрушать его главный конек?
Там вообще мысль в другом. Мой герой («синий», «красный» и «оранжевый» – разные мои герои в каждом концерте) просто хотят что-то для себя понять. И своими неосторожными движениями они разрушают мир. Правда оранжевый осознанно всё разрушил, поэтому от зрителей в мой адрес были даже упрёки, что получился достаточно холодный концерт. Ну что ж, персонаж такой! Срежиссировал то, что не для масс, этим и горжусь. А создаёт что-то нулевой, «белый», который мелькал только в клипе на песне S.O.S. А что с ним будет дальше – все узнают только на следующем концерте.
Ты считаешь себя гением?
Нет. Я ничего не создаю. Я неплохо коллаборирую, соединяю. Хотелось бы. Но, это слово только звучит с положительной окраской, а на пути к цели – положительного поменьше. Поэтому, нет.
Если полистать твою ленту в инстаграме, можно заметить определенную разницу в образе жизни, как будто есть «до» и «после». Ты не куришь и не пьёшь потому что ты публичный человек?
Нет. У меня нет времени. Я не курил и не курю, точнее баловался в 15 лет, мне нечего скрывать. В моей жизни был и гашиш, и марихуана, недельные запои. Время было такое, я из дома сбежал, «тусил» в разных компаниях, всякое видал. Выезжал в другие города за любимой группой на концерты («Алиса» – любимая группа Ярослава)
, тратил последние деньги. Была очень весёлая жизнь, но это все не стоит того. Преждевременная кончина – не весело. А учесть жизненный опыт, чтобы переплавлять его в советы людям через творчество – вот это весело! Поэтому, я очень редко «поглощаю» бокальчики вина, не курю, и нормально себя при этом морально ощущаю.
Жизнь у тебя летит в бешеном темпе. Сколько часов в сутки спишь? Тебе достаточно?
Нет, недостаточно. Стараюсь хотя бы 6. Сон – это вообще самое главное. Надо соблюдать режим, иначе никогда ни с чем не справишься.
Когда последний раз ты говорил близкому человеку, что любишь его не в мессенджере и не в песне?
Я постоянно говорю это своей команде. Каждому, кто мне помогает, особенно когда жертвует своим временем, ресурсами, интересами. Говорю, что люблю этого человека. И это нормально… это важно говорить!
Благодаря собранным средствам по инициативе Ярослава и его единомышленников, уже состоялась запись всего музыкального материала командой профессиональных музыкантов, спектакль прямо сейчас обретает аудиоверсию, шьются новые костюмы для героев постановки, ведется техническая подготовка для воплощения высокотехнологических световых решений, а также подготовка к видеосъемке для создания качественной видеоверсии спектакля.
Московская премьера обновленной версии - 28, 29, 30 сентября.
Далее – города России и конечно же, родной Санкт-Петербург!
Беседовала Таня Василькевич
Фото: Анна Бубнова.