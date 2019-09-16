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Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот»

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Новости театра >>
16 сентября 2019
15 сентября в Юсуповском дворце музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье состоялась церемония вручения 28-й театральной премии «Хрустальная Турандот». Вечер провели актёры Иван Агапов и Екатерина Симонова. Имена лауреатов опубликованы на сайте премии.

Лучшим спектаклем театрального сезона признан «Рыцарь пламенеющего пестика» Театра имени Пушкина в постановке Деклана Доннеллана. Награду за лучшую режиссуру вручили Егору Перегудову, поставившему в СТИ «Один день в Макондо» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Лучшим сценографом назвали Александра Боровского, оформившего «Бег» в МХТ имени Чехова.

Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот»
фото: 360tv.ru

Лучшей актрисой сезона стала Галина Тюнина, сыгравшая Аркадину в «Чайке» «Мастерской Петра Фоменко». Владимир Машков, который после 20-летнего перерыва вернулся к роли Абрама Шварца в «Матросской тишине», получил награду за лучшую мужскую роль. Актрисе Театра Олега Табакова Дарье Антонюк, воплотившей образ Элизы Дулиттл в спектакле «Моя прекрасная леди», досталась «Хрустальная Турандот» за лучший дебют.

Специальную премию «Хрустальный парус», учреждённую для театральных деятелей Московской области, вручили актрисе и худруку Московского областного ТЮЗа Нонне Гришаевой. Обладателем спецпремии «Хрустальное восхождение» стал режиссёр и художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач.
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Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот» фотографии
Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот» фотографии
Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот» фотографии
Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот» фотографии
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