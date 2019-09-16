Владимиру Машкову, Галине Тюниной и Нонне Гришаевой вручили «Хрустальную Турандот»

15 сентября в Юсуповском дворце музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье состоялась церемония вручения 28-й театральной премии «Хрустальная Турандот»
. Вечер провели актёры Иван Агапов
и Екатерина Симонова
. Имена лауреатов опубликованы на сайте
премии.
Лучшим спектаклем театрального сезона признан «Рыцарь пламенеющего пестика
» Театра имени Пушкина
в постановке Деклана Доннеллана
. Награду за лучшую режиссуру вручили Егору Перегудову
, поставившему в СТИ
«Один день в Макондо
» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса
«Сто лет одиночества
». Лучшим сценографом назвали Александра Боровского
, оформившего «Бег
» в МХТ имени Чехова
.
Лучшей актрисой сезона стала Галина Тюнина
, сыгравшая Аркадину в «Чайке
» «Мастерской Петра Фоменко
». Владимир Машков
, который после 20-летнего перерыва вернулся к роли Абрама Шварца в «Матросской тишине
», получил награду за лучшую мужскую роль. Актрисе Театра Олега Табакова Дарье Антонюк
, воплотившей образ Элизы Дулиттл в спектакле «Моя прекрасная леди
», досталась «Хрустальная Турандот» за лучший дебют.
Специальную премию «Хрустальный парус», учреждённую для театральных деятелей Московской области, вручили актрисе и худруку Московского областного ТЮЗа Нонне Гришаевой
. Обладателем спецпремии «Хрустальное восхождение» стал режиссёр и художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач
.