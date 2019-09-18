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Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ

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Новости театра >>
18 сентября 2019
Олег Басилашвили исполнит главную роль в первой премьере нового сезона БДТ – спектакле «Палачи» по пьесе Мартина Макдоны, сообщается на официальном сайте театра.

Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ
фото: БДТ


«Главная роль в спектакле особенно сложна, и для меня большая честь, что ее играет именно Олег Басилашвили. Я считаю, что это его роль. Он прекрасный, образованный человек с потрясающим чувством юмора и великий артист с сильной актерской школой. Уверен, замечательные молодые актеры БДТ многому у Олега Валериановича учатся. Во всем, что он делает, чувствуется скрупулезность, серьезное отношение и честность», – говорит режиссер спектакля Николай Пинигин.

Действие «Палачей» разворачивается в крупном городе на севере Англии в 1965 году, в день, когда одним из главных событий в стране стал закон об отмене смертной казни. Гарри Уэйд, роль которого играет Олег Басилашвили, — один из лучших палачей города и местная знаменитость. Опытный палач, Гарри всегда неукоснительно исполнял приговор, не вдаваясь в рассуждения о его справедливости и возможности судебной ошибки. После принятия нового закона Гарри остаётся без работы, зато попадает в центр внимания общественности: в паб, которым он владеет, приходят журналисты, горожане и загадочные незнакомцы, цели которых до конца не ясны.

Острые темы жестокости и равнодушия, поднятые в пьесе «Палачи», превращаются в размышление о личной ответственности человека за свои поступки.

Премьера, которая состоится 18 сентября. приурочена к юбилею выдающегося артиста и к 100-летию БДТ.
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Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ фотографии
Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ фотографии
Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ фотографии
Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ фотографии
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