Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ

ревью

В нем герой Александра Лыкова открывает новый отель.

Елена Коржаева и Андрей Щиголев рассказывают о значении кинофестивалей.

Это будет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдоны.

Что нужно знать при просмотре фильма с тремя альтернативными вселенными

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал

Новости кино

И все заиграет новыми красками: съемки сериала «257 причин, чтобы жить»

Репортаж со съемочной площадки проекта, где Полина Максимова побеждает болезнь, но не предрассудки вокруг.