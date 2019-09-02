Театральный проект «Живые истории вместе с МГТС»: О крокодилах, самозвонящих телефонах и самом вкусном мороженом

Итак, теплый летний вечер. К сцене Лианозовского парка привлеченная объявлением по мегафону подтягивается публика. Люди самых разных возрастов, парами и поодиночке, с колясками и кружащимися вокруг мам и пап детьми постарше. Все ждут «каких-то историй». «» - спрашивает мальчик. И ведущий – Игорь Любитов отвечает ему со сцены – «». Игорь представляет актеров в черных трико – Илью, Надю, Олю, Сашу, гитариста Егора и предлагает рассказать первую историю, «самую необходимую», ведь с нее начнется большой импровизированный спектакль. Взрослая публика присматривается, а дети - шестилетки, десятилетки - уже выстроились шеренгой у сцены и тянут руки. Конечно, самые интересные истории у них.Например, у Маши, которая, которая ела сегодня в парке «большое шоколадное мороженое». Игорь протягивает девочке микрофон. Выслушав рассказчика, обращается к актерам – «?». Публика с интересом наблюдает, как исполнители будут перевоплощаться в мороженое. Очень похоже – группируются, смеются, подают друг другу веселые реплики, шоколадное мороженое царит. Эта история, как и предсказывал ведущий, тянет за собой другую, София тоже рассказывает о мороженом, и дети наперебой начинают называть любимые сорта – пломбир, эскимо, клубничное, шоколадное, апельсиновое, впору идти покупать! Актеры упиваются изображением вкуснятины, зрители аплодируют.Затем идут истории посерьезнее – актеры изображают Василису, которая играла на веранде здоровья в бадминтон и пинг-понг, следила за каратистами, Варю, которая ходила на гимнастику и старалась «тянуться», как того требовал тренер, но пока получалось не очень. Актеры пластичны – в их исполнении оживают спортивные игры. Ведущий, он же режиссер постановщик Игорь Любитов, выслушав рассказчика, буквально несколько секунд режиссирует номер в уме и бросает актерам фразу – «палитра», «экспресс-палитра», «скульптура», и они понимают его с полуслова. Например, Варю-гимнастку изображали напутствуемые словами – «эхо однократное» - переплелись руками и «тянулись» очень похоже. Девочку Сашу, которая каталась на динозавре и паровозике на аттракционах, показывали «скульптурно» - тоже наглядно.Ну, и конечно, не обойтись было без историй про животных. Наташа рассказала про «самую лучшую собаку на свете – французского бульдога Векса», которого им с братом подарила мама. Ничего, что пес оказался «бандитом», и ближе к ночи начинал носиться по квартире и безобразничать, они обожают его «смешную черную мордочку». А Ира поведала о своей оранжевой собаке Николе, у которой «много игрушек, но она любит охотиться на птиц». «» – так назвал эти истории Игорь. Актерам было что играть, и гитарист Егор импровизировал с удовольствием. Бульдога Векса сыграл Саша.Удивительно, но детские истории раззадорили взрослых, и они стали подходить к микрофону. И не просто, как Дарья, рассказывать, как засмотревшись на аварию, проехала на красный свет, и ей до сих стыдно за это, а откровенничать, вспоминать драматические моменты из жизни. Судите сами: Настя, катаясь в шесть лет с горки, провалилась под лед в Байкале, Татьяна, играя в деревне у бабушки в прятки, вместо того, чтобы спрятаться в огромных лопухах, побежала за баню, и ее так искусали осы, что целый месяц ходила с распухшим глазом, а одна незадачливая мама рассказала, как они с мужем забыли в детском саду ребенка… Катя, студенткой работавшая проводником, вспомнила, как на 50-минутной стоянке с полицией высадили не того человека, стыда было не обобраться, а Маша рассказала, как благодаря курьезу, - староста их курса провалилась внутрь ветхого стула в кабинете большого начальника, - студенты удачно решили проблему с участием в городском концерте. Настоящие плейбэк-истории, и спектакль именно на них заинтриговывает зрителей, приближаясь к кульминации.История Сергея, бывшего дрессировщика крокодилов на ферме под Екатеринбургом, вполне тянет на сценарий для короткометражки. Еще бы – за 20 минут до открытия этой самой фермы из террариума, который забыл закрыть гастарбайтер, уползла королевская кобра. Началась паника, дрессировщик наблюдал за происходящим из укрытия, и увидел невероятное. Виновник эксцесса голыми руками поймал кобру и водворил ее на место, оставшись невредимым. Можете представить, с каким энтузиазмом сыграли этот эпизод. Ферма, к слову сказать, давно закрыта, крокодилы на Урале не водятся.Поскольку импровизированные спектакли в формате playback-театра показываются в парках столицы, смотрите 14 и 15 сентября в Бабушкинском парке и в «Кузьминках», по инициативе МГТС и Объединенной дирекции «Мосгорпарка», тему телефонов не обошли. Признаюсь, и я поучаствовала. Но вначале Ярослав, школьник, рассказал о том, как он намертво заблокировал свой телефон, и родителям пришлось покупать новый. Актеры под ритмичную музыку, используя разноцветные легкие шарфы, изобразили танец секретных паролей, диалоги родителей, особенно мамы, прикинувшей цену айфона на пару сапог, килограммы колбасы и брикеты с мороженым. Ну, а я рассказала историю про самозвонящий телефон. Мне действительно пару раз звонила сестра с вопросом – не набирала ли ей сию минуту? Говорю – «». «», – отвечает. И когда я пришла к ним в гости, надо было видеть, с какой опаской они с мужем смотрели на мой телефон. Словно он - живое существо. Но я-то знала, что это просто сбой, я не поверила. Игорь назвал мою историю «», и сыграли ее впечатляюще.За полтора часа перед нами промелькнули почти 20 историй людей, впервые увидевших друг друга. Тем не менее, у нас образовалось сообщество, и по ходу спектакля, смотрели стоя, скамеек не было, мы с теплотой обсуждали увиденное. «, - сказал на прощание Игорь, -».