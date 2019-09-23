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Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна»

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Новости театра >>
23 сентября 2019
Объявлены победители конкурса антреприз 17-го Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Согласно пресс-службе смотра, лучшим спектаклем признан мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна». Павел Сафонов отмечен наградой за режиссуру «Мужского аромата. Оркестра». Специальный приз жюри «Зрительский успех» достался «Авантюристам поневоле» Александра Мохова, за роль в которых Павел Прилучный удостоился Приза Совета партнёров «Перспектива нового поколения».


Лучшими театральными актёрами объявлены Ольга Ломоносова («Мужской аромат. Оркестр») и Александр Стекольников, сыгравший в спектакле Сергея Роста «Ну и фрукт ТЫ». Приз за лучшую роль второго плана вручили Ольге Хохловой за постановку Сергея Ефремова «Босиком по парку, или Выход через спальню».

Театральное жюри в этом году возглавила Валентина Талызина, а помогали ей в оценке антреприз Ольга Прокофьева, Василий Мищенко, Сергей Перегудов и продюсер Ефим Спектор.
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Амурская осеньМюзикл
персоны
Сергей ЕфремовОльга ЛомоносоваАлександр Мартынов (VII)Глеб МатвейчукВасилий МищенкоАлександр МоховСергей ПерегудовПавел ПрилучныйОльга ПрокофьеваСергей РостПавел СафоновВалентина ТалызинаОльга Хохлова

фотографии >>
«Лабиринты сна»
Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна» фотографии
«Ну и фрукт ТЫ»
«Босиком по парку, или Выход через спальню»
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