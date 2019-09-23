Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна»

Объявлены победители конкурса антреприз 17-го Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»
.
Согласно пресс-службе смотра, лучшим спектаклем признан мюзикл Глеба Матвейчука
«Лабиринты сна
». Павел Сафонов
отмечен наградой за режиссуру «Мужского аромата. Оркестра
». Специальный приз жюри «Зрительский успех» достался «Авантюристам поневоле
» Александра Мохова
, за роль в которых Павел Прилучный
удостоился Приза Совета партнёров «Перспектива нового поколения».
Лучшими театральными актёрами объявлены Ольга Ломоносова
(«Мужской аромат. Оркестр») и Александр Стекольников
, сыгравший в спектакле Сергея Роста
«Ну и фрукт ТЫ
». Приз за лучшую роль второго плана вручили Ольге Хохловой
за постановку Сергея Ефремова
«Босиком по парку, или Выход через спальню
».
Театральное жюри в этом году возглавила Валентина Талызина
, а помогали ей в оценке антреприз Ольга Прокофьева
, Василий Мищенко
, Сергей Перегудов
и продюсер Ефим Спектор
.