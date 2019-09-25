«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене»

Театральный проект «Автор на сцене» открывает новый театральный сезон
в Доме В.Высоцкого на Таганке 10 октября спектаклем «Сердце
справа».
фото: пресс-служба театрального проекта "Автор на сцене"
«Сердце справа» – постановка театрального проекта «Автор на сцене»,
созданного Борисом Драгилевым, где всё сделано одним человеком. И он
же выходит к зрителю, как единственный актёр на многочисленные роли.
Драматург предстаёт в образе рассказчика, актера, певца, между
которыми, практически, нет грани. Трансформация происходит моментально
и незаметно. Автор ведёт за собой зрителя в свой мир, где всё — от
первоисточника. Всё — здесь и сейчас. Спектакли «автора на сцене» –
всегда премьера.
В спектакле популярный певец приезжает в провинциальный город, где бывал в далёкой молодости, когда ещё и не мечтал стать артистом. Для него это –
обычные гастроли, но события начинают развиваться так, что именно здесь героя безжалостно – справедливо догоняет прошлое, заставляя принимать решение, от которого зависит ответ на главный вопрос: кто ты? И уйти от ответа невозможно.