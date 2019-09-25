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«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене»

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Новости театра >>
25 сентября 2019
Театральный проект «Автор на сцене» открывает новый театральный сезон
в Доме В.Высоцкого на Таганке 10 октября спектаклем «Сердце
справа».

«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене»
фото: пресс-служба театрального проекта "Автор на сцене"

«Сердце справа» – постановка театрального проекта «Автор на сцене»,
созданного Борисом Драгилевым, где всё сделано одним человеком. И он
же выходит к зрителю, как единственный актёр на многочисленные роли.
Драматург предстаёт в образе рассказчика, актера, певца, между
которыми, практически, нет грани. Трансформация происходит моментально
и незаметно. Автор ведёт за собой зрителя в свой мир, где всё — от
первоисточника. Всё — здесь и сейчас. Спектакли «автора на сцене» –
всегда премьера.

В спектакле популярный певец приезжает в провинциальный город, где бывал в далёкой молодости, когда ещё и не мечтал стать артистом. Для него это –
обычные гастроли, но события начинают развиваться так, что именно здесь героя безжалостно – справедливо догоняет прошлое, заставляя принимать решение, от которого зависит ответ на главный вопрос: кто ты? И уйти от ответа невозможно.
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Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Борис Драгилев (II)

фотографии >>
«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене» фотографии
«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене» фотографии
«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене» фотографии
«Сердце справа» Бориса Драгилева откроет новый сезон проекта «Автор на сцене» фотографии
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