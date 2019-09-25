«Женитьбу» в постановке Ильи Славутского покажут в Нижнем Новгороде

В камерном пространстве Малой сцены эта бесконечно смешная и бесконечно грустная история об отчаянной попытке обрести счастье становится горьким рассказом о фатальном одиночестве человека в огромном мире большого города, в шумной суете повседневности, в бесконечной череде будней, где счастье кажется несбывшимся сном.
Спектакль получил приз «Зрительское признание» на «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» в Москве. Показ состоится 27 сентября в кинотеатре «Буревестник» в 14:00. Перед началом спектакля о проекте расскажет президент фонда «Мир и гармония» Эльмира Щербакова и актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко. Показ в Нижнем Новгороде проект «Театральная Россия» приурочил к Международному дню пожилых людей.
Презентация проекта «Театральная Россия» проводится совместно с департаментом социальных проектов и коммуникаций и департаментом социальной политики Нижнего Новгорода. Федеральный проект «Театральная Россия» – первый в мире онлайн-театр лучших спектаклей Москвы и Санкт-Петербурга, созданный президентом благотворительного фонда «Мир и гармония» Эльмирой Щербаковой. В основе проекта лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками ведущих театров страны в прямой трансляции и записи.