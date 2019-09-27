Последний спектакль Эймунтаса Някрошюса покажут в Москве

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Показы состоится 15 и 16 октября на сцене театра им. Вл. Маяковского.

Пока состоится в Москве 12 октября.

Новости кино

Тренды российских сериалов и кино обсудят на молодежном кинорынке Cinemarket

Он пройдет с 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге.