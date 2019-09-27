Последний спектакль Эймунтаса Някрошюса покажут в Москве

фото: Пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнёр XXI»
Это спектакль о Литве и ее становлении, где исторические пласты наслаиваются на мифологические, а актеры говорят о смерти, продолжая жить и не останавливаясь в движении ни на секунду. Кажется, что режиссер соединил в нем множество прошлых работ (в его творческой биографии есть и «Книга Иова», и «Божественная комедия» Данте, трагедии Шекспира и комедии Чехова). Някрошюс как большой художник через национальную идентичность умеет говорить о вечных вещах и понятиях – о любви и предательстве, вере и пороках, жизни и смерти.
Над этим спектаклем вместе с Эймунтасом Някрошюсом работали его сын, сценограф Марюс Някрошюс, и жена режиссера, художница по костюмам Надежда Гультяева, которые сумели создать пространство без времени. Постановка основана на одноименном романе литовского прозаика, сценариста, бывшего министра культуры страны Саулюса Шальтяниса.
Спектакль «Сукины дети» был отмечен театральными критиками как самая выдающаяся премьера Литвы 2018 года. В тот же год не стало Някрошюса – знаковой фигуры в истории мирового театра. Он ставил спектакли по всему миру, в том числе и в России – в Большом театре «Макбета» Джузеппе Верди, «Детей Розенталя» Леонида Десятникова, в театре Наций, в Театро Коммунале и Театре Маджо Музикале во Флоренции, в миланском Ла Скала, в Литовском национальном театре оперы и балета и в Национальном драматическом театре Литвы. Главную роль в спектаклях Эймунтаса Някрошюса играют всегда точные сценография, музыкальное и световое оформления, пластическое решение. Это спектакли-притчи, в которых проявляется мастерство владения сценическим пространством, ритмами, объемом, звуком, гений великого режиссера.