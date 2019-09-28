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Григорий Сиятвинда стал британским полицейским

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Новости театра >>
28 сентября 2019
В Театре имени Пушкина состоялась премьера спектакля Олега Пышненко «Инспектор пришёл». Обращение к тексту классика английской драматургии Джона Бойнтона Пристли в юбилейный для театра сезон символично – мировая премьера пьесы состоялась на сцене Камерного театра 6 июля 1945 года. Следующие спектакли можно будет увидеть 7 и 8 ноября, уточняет пресс-служба МДТ им. А. С. Пушкина.

Сюжет разворачивается вокруг почтенной семьи Берлинг. В разгар маленького праздника на пороге комфортабельной квартиры появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной девушки переворачивает жизнь семьи с ног на голову: оказывается, что у каждого спрятан скелет в шкафу. Каждый герой исповедуется инспектору, рассказывает то, что скрывал даже от самых близких людей. И только когда Гул уходит, герои задаются вопросом о его собственной персоне. Кто этот безжалостный таинственный человек?..

Григорий Сиятвинда стал британским полицейским
фото: Пресс-служба Театра имени Пушкина

«Инспектор пришёл» – не только классический психологический детектив, но и горькая притча о хрупкости жизни, о том, что грубое слово или чёрствое равнодушие могут полностью изменить судьбу другого человека.

В постановке заняты Григорий Сиятвинда, Владимир Майзингер, Андрей Сухов, Ирина Бякова, Анна Кармакова, Артём Ешкин, Сергей Кудряшов, Дмитрий Власкин, Александр Дмитриев, Инна Кара-Моско, Вера Лескова и другие актёры. Художественный руководитель спектакля – Евгений Писарев. За оформление отвечает художник Максим Обрезков.
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