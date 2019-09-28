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Умер худрук «Ленкома» Марк Захаров

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Новости театра >>
28 сентября 2019
28 сентября в Москве на 86-м году жизни скончался художественный руководитель «Ленкома», заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР и СССР, режиссёр театра и кино, сценарист и актёр Марк Захаров. Об этом сообщает ТАСС.

Умер худрук «Ленкома» Марк Захаров
фото: Павел Маркин

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», – цитирует агентство директора театра Марка Варшавера.

О времени похорон и прощания станет известно позднее.

Умер худрук «Ленкома» Марк Захаров
фото: Виктор Ахломов

Мастер родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955-м окончил актёрский факультет ГИТИСа. Служил актёром в Пермском областном драматическом театре. Режиссурой начал заниматься в 1956-м в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета. В 1959-м вернулся в Москву и устроился работать в Театр имени Гоголя, из которого перешёл в Московский театр миниатюр, после — в Студенческий театр МГУ. С 1965-го — режиссёр Московского театра Сатиры, с 1973-го — главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола, где поставил спектакли «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Чайка», «Королевские игры», «Мистификация», «Шут Балакирев», «Вишнёвый сад», «Пер Гюнт» и другие знаменитые пьесы.

В кино дебютировал музыкальной комедией «Стоянка поезда – две минуты», поставленной совместно с Александром Орловым. Затем последовали незабываемые «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона». Лауреат множества наград, среди которых две премии «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, Государственная премия СССР и другие.
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