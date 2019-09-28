Умер худрук «Ленкома» Марк Захаров

28 сентября
в Москве на 86-м году жизни скончался художественный руководитель «
Ленкома
», заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР и СССР, режиссёр театра и кино, сценарист и актёр
Марк Захаров
. Об этом сообщает
ТАСС
.
фото: Павел Маркин « скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», – Марк Анатольевич Захаров
цитирует агентство директора театра
Марка Варшавера
.
О времени похорон и прощания станет известно позднее.
фото: Виктор Ахломов
Мастер родился
13 октября 1933
года в Москве. В 1955-м окончил актёрский факультет ГИТИСа. Служил актёром в
Пермском областном драматическом театре
. Режиссурой начал заниматься в 1956-м в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета. В 1959-м вернулся в Москву и устроился работать в
Театр имени Гоголя
, из которого перешёл в
Московский театр миниатюр
, после — в
Студенческий театр МГУ
. С 1965-го — режиссёр
Московского театра Сатиры
, с 1973-го — главный режиссёр
Московского театра имени Ленинского комсомола
, где поставил спектакли «
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
», «
Юнона и Авось
», «
Поминальная молитва
», «
Безумный день, или Женитьба Фигаро
», «
Чайка
», «
Королевские игры
», «
Мистификация
», «
Шут Балакирев
», «
Вишнёвый сад
», «
Пер Гюнт
» и другие знаменитые пьесы.
В кино дебютировал музыкальной комедией «
Стоянка поезда – две минуты
», поставленной совместно с
Александром Орловым
. Затем последовали незабываемые «
12 стульев
», «
Обыкновенное чудо
», «
Тот самый Мюнхгаузен
», «
Дом, который построил Свифт
», «
Формула любви
» и «
Убить дракона
». Лауреат множества наград, среди которых две премии «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, Государственная премия СССР и другие.