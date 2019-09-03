Умерла Зинаида Славина

3 сентября
в возрасте 79
лет скончалась популярная советская и российская актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка РСФСР Зинаида Славина
. Об этом сообщается на сайте «Содружества актёров Таганки
». Согласно ТАСС
, прощание пройдёт в театре, дата пока не определена.
Зинаида Анатольевна Славина
родилась 6 апреля 1940
-го в Петергофе. В 1964-м окончила Щукинское театральное училище. В студенческие годы сыграла главную роль в дипломном студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана
» Бертольта Брехта
в постановке Юрия Любимова
. Он явился первым спектаклем Театра на Таганке
. Славина стала ведущей актрисой театра и оставалась ею четверть века. За годы работы в театре сыграла более 1600
спектаклей. В 1993-м с группой артистов Театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко
«Содружество актеров Таганки
», в котором проработала до конца жизни.
На большом экране дебютировала образом Ии Коноплёвой в «Дороге к морю
» Ирины Поплавской
, вышедшей в 1965-м. Всего на счету Зинаиды Славиной около 30
ролей в кино. В частности, она сыграла в таких фильмах, как «Сергей Лазо
», «Софья Перовская
», «О друзьях-товарищах
», «Егор Булычов и другие
», «Иван да Марья
», «Нос
», «Юность Петра
» и «Иван Павлов. Поиски истины
».