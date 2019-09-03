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Умерла Зинаида Славина

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Новости театра >>
3 сентября 2019
3 сентября в возрасте 79 лет скончалась популярная советская и российская актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщается на сайте «Содружества актёров Таганки». Согласно ТАСС, прощание пройдёт в театре, дата пока не определена.


Зинаида Анатольевна Славина родилась 6 апреля 1940-го в Петергофе. В 1964-м окончила Щукинское театральное училище. В студенческие годы сыграла главную роль в дипломном студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта в постановке Юрия Любимова. Он явился первым спектаклем Театра на Таганке. Славина стала ведущей актрисой театра и оставалась ею четверть века. За годы работы в театре сыграла более 1600 спектаклей. В 1993-м с группой артистов Театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко «Содружество актеров Таганки», в котором проработала до конца жизни.

На большом экране дебютировала образом Ии Коноплёвой в «Дороге к морю» Ирины Поплавской, вышедшей в 1965-м. Всего на счету Зинаиды Славиной около 30 ролей в кино. В частности, она сыграла в таких фильмах, как «Сергей Лазо», «Софья Перовская», «О друзьях-товарищах», «Егор Булычов и другие», «Иван да Марья», «Нос», «Юность Петра» и «Иван Павлов. Поиски истины».
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Советское кино
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Бертольт БрехтНиколай ГубенкоЮрий ЛюбимовИрина ПоплавскаяЗинаида Славина
театры
Содружество актеров ТаганкиТеатр на Таганке

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