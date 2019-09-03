Вадим Верник стал заместителем худрука МХТ имени Чехова

Известного тележурналиста и телеведущего Вадима Верника назначили заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова
. Как сообщается на сайте
театра, он будет заведовать медийным центром МХТ.
«Я хочу представить знакомого незнакомца. Сейчас мы думаем, как интереснее нашу жизнь организовать, мы придумали сделать медийный центр, чтобы то, что происходит в театре, везде выносилось. В связи с этим моим заместителем – заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова — будет Вадим Эмильевич Верник», –
сказал худрук Сергей Женовач
на сборе труппы.
Медиацентр объединит несколько подразделений: это пиар-служба, издательский отдел и литературная часть. В начале будущего года состоится презентация ежемесячного журнала. В перспективе – собственная ежегодная актёрская театральная премия, которая будет присуждаться не только мхатовцам, но и за лучшие актёрские достижения коллег. Также медиацентр будет заниматься новым экспериментальным проектом «Мхатовские пятницы», в чьих рамках на Новой сцене Московского Художественного театра зрителей будут ожидать самые разные неформальные тематические встречи: от бесед с актёрами до концертов. Кроме того, планируется проводить лекции в фойе театра перед началом спектаклей и встречи со зрителями, где создатели спектаклей смогут напрямую пообщаться со своей аудиторией.