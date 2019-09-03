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Вадим Верник стал заместителем худрука МХТ имени Чехова

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Новости театра >>
3 сентября 2019
Известного тележурналиста и телеведущего Вадима Верника назначили заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова. Как сообщается на сайте театра, он будет заведовать медийным центром МХТ.

Вадим Верник
фото: instagram.com

«Я хочу представить знакомого незнакомца. Сейчас мы думаем, как интереснее нашу жизнь организовать, мы придумали сделать медийный центр, чтобы то, что происходит в театре, везде выносилось. В связи с этим моим заместителем – заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова — будет Вадим Эмильевич Верник», – сказал худрук Сергей Женовач на сборе труппы.

Медиацентр объединит несколько подразделений: это пиар-служба, издательский отдел и литературная часть. В начале будущего года состоится презентация ежемесячного журнала. В перспективе – собственная ежегодная актёрская театральная премия, которая будет присуждаться не только мхатовцам, но и за лучшие актёрские достижения коллег. Также медиацентр будет заниматься новым экспериментальным проектом «Мхатовские пятницы», в чьих рамках на Новой сцене Московского Художественного театра зрителей будут ожидать самые разные неформальные тематические встречи: от бесед с актёрами до концертов. Кроме того, планируется проводить лекции в фойе театра перед началом спектаклей и встречи со зрителями, где создатели спектаклей смогут напрямую пообщаться со своей аудиторией.
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