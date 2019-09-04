Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах

Благодаря проекту «Театральная Россия» с 5 сентября в кинотеатрах можно будет увидеть спектакль «Вишневый сад
», сообщает пресс-служба проекта.
Спектакль поставлен на сцене московского драматического театра имени А. С. Пушкина
режиссером Владимиром Мирзоевым
. Главные роли в нем исполняют Виктория Исакова
, Александр Петров
и Таисия Вилкова
.
«Вишневый сад» покажут в кинотеатрах более чем 50 городов России, среди них: Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Иркутск, Ярославль, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Томск, Липецк, Сургут, Оренбург, Усть-Илимск, Пермь, Обнинск и много других малых и больших городов.
«Театральная Россия» – первый в мире онлайн-театр лучших спектаклей Москвы и Санкт-Петербург. Цель проекта – знакомство публики в регионах России с лучшими произведениями театрального искусства страны. В этом году проекту исполняется пять лет. За это время было проведено более 100 прямых трансляций спектаклей, которые посмотрели более 150 тысяч зрителей в 12 федеральных округах Российской Федерации. Проект «Театральная Россия» осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.