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Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах

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Новости театра >>
4 сентября 2019
Благодаря проекту «Театральная Россия» с 5 сентября в кинотеатрах можно будет увидеть спектакль «Вишневый сад», сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах

Спектакль поставлен на сцене московского драматического театра имени А. С. Пушкина режиссером Владимиром Мирзоевым. Главные роли в нем исполняют Виктория Исакова, Александр Петров и Таисия Вилкова.

«Вишневый сад» покажут в кинотеатрах более чем 50 городов России, среди них: Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Иркутск, Ярославль, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Томск, Липецк, Сургут, Оренбург, Усть-Илимск, Пермь, Обнинск и много других малых и больших городов.

«Театральная Россия» – первый в мире онлайн-театр лучших спектаклей Москвы и Санкт-Петербург. Цель проекта – знакомство публики в регионах России с лучшими произведениями театрального искусства страны. В этом году проекту исполняется пять лет. За это время было проведено более 100 прямых трансляций спектаклей, которые посмотрели более 150 тысяч зрителей в 12 федеральных округах Российской Федерации. Проект «Театральная Россия» осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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персоны
Таисия ВилковаВиктория ИсаковаВладимир МирзоевАлександр Петров (III)
театры
Московский театр им. Пушкина

фотографии >>
Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах фотографии
Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах фотографии
Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах фотографии
Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах фотографии
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