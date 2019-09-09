На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски

В Театре МДМ 6 октября состоится премьера музыкальной «Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», которую с легкой руки продюсеров уже окрестили «полумюзиклом», сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба мюзикла
Зрители станут свидетелями дерзкого ограбления по-американски. Действие разворачивается в 1958 году в Миннеаполисе. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом… Интрига, сохраняется до самого конца, а неожиданные сюжетные повороты не дают оторваться от происходящего.
Спектакль уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 года и в Париже, где получила премию «Мольер» в номинации «Лучшая комедия». Это второй после театрального бестселлера «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» спектакль основателей Mischief Theatre, который в России представляет театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва».
«Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн, Представьте себе веселый, динамичный, искрометный музыкальный спектакль, в котором безбашенные герои, распевая отличные песни, попадают в абсурдные ситуации в охоте за гигантским бриллиантом и в котором остроумно пародируются голливудские клише из популярных боевиков, таких, например, как «Матрица», «Миссия невыполнима» или «Друзья Оушена»!» – говорит Богачев.