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На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски

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Новости театра >>
9 сентября 2019
В Театре МДМ 6 октября состоится премьера музыкальной «Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», которую с легкой руки продюсеров уже окрестили «полумюзиклом», сообщает пресс-служба театра.

На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски
фото: Пресс-служба мюзикла

Зрители станут свидетелями дерзкого ограбления по-американски. Действие разворачивается в 1958 году в Миннеаполисе. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом… Интрига, сохраняется до самого конца, а неожиданные сюжетные повороты не дают оторваться от происходящего.

Спектакль уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 года и в Париже, где получила премию «Мольер» в номинации «Лучшая комедия». Это второй после театрального бестселлера «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» спектакль основателей Mischief Theatre, который в России представляет театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва».

«Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн, Представьте себе веселый, динамичный, искрометный музыкальный спектакль, в котором безбашенные герои, распевая отличные песни, попадают в абсурдные ситуации в охоте за гигантским бриллиантом и в котором остроумно пародируются голливудские клише из популярных боевиков, таких, например, как «Матрица», «Миссия невыполнима» или «Друзья Оушена»!» – говорит Богачев.

Участники этого авантюрного театрального действия – актеры ведущих театров Москвы и мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Лёвкин, Даня Чванов, Кирилл Гордеев и другие.
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На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски фотографии
На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски фотографии
На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски фотографии
На сцене МДМ покажут «полумюзикл» о дерзком ограблении по-американски фотографии
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