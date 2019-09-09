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Марина Неелова выйдет на сцену театра им. Ермоловой

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Новости театра >>
9 сентября 2019
Художественный руководитель Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков на сборе труппы огласил планы на новый сезон, сообщает агентство РИА Новости.

Марина Неелова выйдет на сцену театра им. Ермоловой
фото: Олег Меньшиков в спектакле "Макбет"

Так, уже совсем скоро режиссер Валерий Фокин приступит к репетициям спектакля «Честная женщина», главную роль в котором сыграет Марина Неелова. Премьера намечена на февраль 2020 года.

Режиссер Евгений Марчелли весной приступит к работе над пьесой Горького «Дачники» а Дмитрий Акриш поставит спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи.

Также 22 октября на основной сцене будет представлен новый проект «Эстафетное интервью», которую, по словам Меньшикова, будет осуществлять команда Александра Петрова. По задумке, «один известный человек берет интервью у другого, а другой - у третьего».

«Но это будет не просто классическое интервью, а это будет такое любопытное, как мне кажется, театрализованное действие», – сказал Меньшиков.

На Новой сцене будет работать выпускник ГИТИСа (мастерская Кудряшова) Филипп Гуревич, который представит свою версию пьесы русского классика Александра Островского «Светит, да не греет», а студент четвертого курса ГИТИСа (мастерская Каменьковича и Крымова) Сергей Окунев поставит пьесу Ирины Васьковской «Рэйп ми».

В новом сезоне продолжится проект «Кино на сцене» - читки киносценариев любимых фильмов, старт которым был дан в 2017 году. В рамках этого уникального проекта были прочитаны сценарии таких фильмов, как «Покровские ворота», «Неуловимые мстители», «Бриллиантовая рука».

Ближе к концу сезона сам Меньшиков поставит экспериментальный спектакль по пьесе Джона Осборна «Оглянись во гневе», в котором будут заняты артисты до 24 лет.
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