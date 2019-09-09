Марина Неелова выйдет на сцену театра им. Ермоловой

Так, уже совсем скоро режиссер Валерий Фокин приступит к репетициям спектакля «Честная женщина», главную роль в котором сыграет Марина Неелова. Премьера намечена на февраль 2020 года.
Режиссер Евгений Марчелли весной приступит к работе над пьесой Горького «Дачники» а Дмитрий Акриш поставит спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи.
Также 22 октября на основной сцене будет представлен новый проект «Эстафетное интервью», которую, по словам Меньшикова, будет осуществлять команда Александра Петрова. По задумке, «один известный человек берет интервью у другого, а другой - у третьего».
«Но это будет не просто классическое интервью, а это будет такое любопытное, как мне кажется, театрализованное действие», – сказал Меньшиков.
На Новой сцене будет работать выпускник ГИТИСа (мастерская Кудряшова) Филипп Гуревич, который представит свою версию пьесы русского классика Александра Островского «Светит, да не греет», а студент четвертого курса ГИТИСа (мастерская Каменьковича и Крымова) Сергей Окунев поставит пьесу Ирины Васьковской «Рэйп ми».