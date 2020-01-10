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Кирилл Серебренников обратился к «Декамерону» Джованни Боккаччо

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Новости театра >>
10 января 2020
Кирилл Серебренников репетирует спектакль «Декамерон» по мотивам книги Джованни Боккаччо. Это совместный проект «Гоголь-центра» и Deutsches Theater Berlin, чья труппа приехала на репетицию в Москву, уточняет ТАСС.

Кирилл Серебренников обратился к «Декамерону» Джованни Боккаччо
фото: oteatre.info

«Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центр" связывает многолетняя дружба. Deutsches Theater Berlin — так называемый немецкий МХАТ — это государственный театр (один из пяти в Берлине), основанный в 1849 году. Здесь работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер. Театральная история немецкого и мирового театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater Berlin», — цитирует агентство пресс-службу театра.

Идея спектакля появилась у Серебренникова в 2016-м, когда интендант Deutsches Theater Berlin Ульрих Хуон пригласил режиссёра поставить на сцене старейшего немецкого театра спектакль, и тот предложил в качестве литературного материала «Декамерон». Но с воплощением задуманного пришлось повременить, поскольку «после ареста Кирилла Серебренникова в 2017 году постановка спектакля "Декамерон" стала невозможной». После того, как в октябре 2019-го начался второй суд по делу «Седьмой студии», Deutsches Theater Berlin принял решение больше не откладывать премьеру и репетировать в Москве.

Кирилл Серебренников и Ангела Винклер
фото: nnov.kp

В спектакле, основанном на пьесе Кирилла Серебренникова, выбравшего из 100 историй «Декамерона» десять, сыграют Ангела Винклер, Христиан Грасхоф, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер и Регина Циммерманн. Режиссёр также выступает сценографом постановки. В качестве режиссёра-хореографа задействован Евгений Кулагин, за костюмы отвечает художник Татьяна Долматовская. Композитор Даниэль Фрейтаг написал несколько песен-зонгов, которые исполнит Ангела Винклер, снимавшаяся у Райнера Вернера Фассбиндера. Премьера постановки состоится в Берлине на сцене Deutsches Theater Berlin 8 марта, а в конце июня в «Гоголь-центре» пройдёт российская премьера.

По словам Серебренникова, «этот проект во всех смыслах уникальный. Во-первых, не так часто возникают спектакли, в которых актёры играют на разных языках. В драматическом театре язык всегда считался препятствием для осуществления международных проектов. В нашем спектакле немецкие и русские артисты будут играть на сцене вместе — на немецком и на русском».
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