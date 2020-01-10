Кирилл Серебренников обратился к «Декамерону» Джованни Боккаччо

Кирилл Серебренников
репетирует спектакль «Декамерон
» по мотивам книги Джованни Боккаччо
. Это совместный проект «Гоголь-центра
» и Deutsches Theater Berlin
, чья труппа приехала на репетицию в Москву, уточняет ТАСС
.
«Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центр" связывает многолетняя дружба. Deutsches Theater Berlin — так называемый немецкий МХАТ — это государственный театр (один из пяти в Берлине), основанный в 1849 году. Здесь работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер. Театральная история немецкого и мирового театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater Berlin», —
цитирует агентство пресс-службу театра.
Идея спектакля появилась у Серебренникова в 2016-м, когда интендант Deutsches Theater Berlin Ульрих Хуон
пригласил режиссёра поставить на сцене старейшего немецкого театра спектакль, и тот предложил в качестве литературного материала «Декамерон». Но с воплощением задуманного пришлось повременить, поскольку «после ареста Кирилла Серебренникова в 2017 году постановка спектакля "Декамерон" стала невозможной»
. После того, как в октябре 2019-го начался второй суд по делу «Седьмой студии», Deutsches Theater Berlin принял решение больше не откладывать премьеру и репетировать в Москве.
В спектакле, основанном на пьесе Кирилла Серебренникова, выбравшего из 100 историй «Декамерона» десять, сыграют Ангела Винклер
, Христиан Грасхоф
, Филипп Авдеев
, Александра Ревенко
, Георгий Кудренко
, Ян Гэ
, Джереми Мокридж
, Марсель Колер
, Альмут Цильхер
и Регина Циммерманн
. Режиссёр также выступает сценографом постановки. В качестве режиссёра-хореографа задействован Евгений Кулагин
, за костюмы отвечает художник Татьяна Долматовская
. Композитор Даниэль Фрейтаг
написал несколько песен-зонгов, которые исполнит Ангела Винклер, снимавшаяся у Райнера Вернера Фассбиндера
. Премьера постановки состоится в Берлине на сцене Deutsches Theater Berlin 8 марта, а в конце июня в «Гоголь-центре» пройдёт российская премьера.
По словам Серебренникова, «этот проект во всех смыслах уникальный. Во-первых, не так часто возникают спектакли, в которых актёры играют на разных языках. В драматическом театре язык всегда считался препятствием для осуществления международных проектов. В нашем спектакле немецкие и русские артисты будут играть на сцене вместе — на немецком и на русском»
.