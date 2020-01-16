Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний»

Мистический сюжет «Замка желаний» объединяет вечную тему любви, философию и психологию человеческой природы. Зрители увидят новый формат современного мюзикла, в котором искусно сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока, разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие. Для шоу созданы костюмы, в которых соединяют элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны модифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу, продолжительностью более трех часов, проходит под живое музыкальное сопровождение рок-группы и струнного оркестра.
В мюзикле заняты артисты Игорь Портной (MAMMA MIA!,
«Красавица и Чудовище», «Остров сокровищ», «Иисус Христос
Суперзвезда», канадские постановки «Призрак Оперы» и «Рэгтайм») и Андрей Белявский («Граф Орлов», «Алые паруса», «Нотр-Дам де Пари», шоу
Ильи Авербуха «Огни большого города»). Генеральным директором проекта
является Станислав Мещеряков, режиссером – Игорь Рубцов. Хореограф
мюзикла – Антон Николаев, режиссер-постановщик и хореограф
спортивно-циркового «Шоу олимпийских чемпионов» и Новогодних шоу в
Московском Доме Союзов.
Генеральный продюсер, автор идеи и сценарист мюзикла «Замок Желаний» – Александр Жидков – член Союза концертных деятелей России, сотрудничал
с продюсерами, режиссерами и хореографами из США и Европы, в их числе
Дэйв Скотт, Кирк Вонг, Розали Сведлин, Кристофер Милбёрн, Эрик Стайлз.