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Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний»

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16 января 2020
Премьера мюзикла «Замок желаний» со звездами шоу «Граф Орлов», MAMMA MIA!, «Нотр-Дам де Пари» состоится 6 и 7 марта в 15.00 в Vegas City Hall, сообщает пресс-служба проекта.

Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний»
фото: пресс-служба мюзикла "Замок желаний" - МИА Кушнир Продакшн

Мистический сюжет «Замка желаний» объединяет вечную тему любви, философию и психологию человеческой природы. Зрители увидят новый формат современного мюзикла, в котором искусно сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока, разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие. Для шоу созданы костюмы, в которых соединяют элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны модифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу, продолжительностью более трех часов, проходит под живое музыкальное сопровождение рок-группы и струнного оркестра.

В мюзикле заняты артисты Игорь Портной (MAMMA MIA!,
«Красавица и Чудовище», «Остров сокровищ», «Иисус Христос
Суперзвезда», канадские постановки «Призрак Оперы» и «Рэгтайм») и
Андрей Белявский («Граф Орлов», «Алые паруса», «Нотр-Дам де Пари», шоу
Ильи Авербуха «Огни большого города»). Генеральным директором проекта
является Станислав Мещеряков, режиссером – Игорь Рубцов. Хореограф
мюзикла – Антон Николаев, режиссер-постановщик и хореограф
спортивно-циркового «Шоу олимпийских чемпионов» и Новогодних шоу в
Московском Доме Союзов.

Генеральный продюсер, автор идеи и сценарист мюзикла «Замок Желаний» –
Александр Жидков – член Союза концертных деятелей России, сотрудничал
с продюсерами, режиссерами и хореографами из США и Европы, в их числе
Дэйв Скотт, Кирк Вонг, Розали Сведлин, Кристофер Милбёрн, Эрик Стайлз.
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Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний» фотографии
Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний» фотографии
Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний» фотографии
Звезды мюзиклов «Граф Орлов» и «Нотр-Дам де Пари» окажутся «Замке желаний» фотографии
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