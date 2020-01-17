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Александр Паль станет Дон Кихотом

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Новости театра >>
17 января 2020
Александр Паль исполнит роль Дон Кихота в спектакле по роману Мигеля де Сервантеса, которым займется продюсерское бюро «ОККО Театр», сообщил генеральный продюсер бюро Иван Вырыпаев агентству ТАСС.

Александр Паль станет Дон Кихотом
фото: Александр Паль в сериале "Толя-робот"

«В следующем сезоне мы будем делать «Дон Кихота» Сервантеса с Александром Палем в главной роли. Мы делаем это в копродукции с «Гоголь-центром» - театром, которым руководит Кирилл Серебренников», – отметил Вырыпаев.

В планах бюро также спектакль по пьесе английского драматурга Сары Кейн «Психоз», главную роль в котором исполнит Чулпан Хаматова.

О создании Rambler Group Александра Мамута и «Сбербанком» проекта «Okko Театр» стало известно в ноябре прошлого года. Новая структура будет участвовать в создании в Москве и за рубежом спектаклей, которые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Бюро займется полным циклом работы над такими проектами – от идеи и пьесы до реализации, киносъемки и показа. Первым таким спектаклем стала комедия Ивана Вырыпаева «Интертеймент», которую поставил режиссер Виктор Рыжаков. Премьера состоится 17 января. Кроме того, 28 февраля состоится американская премьера спектакля по пьесе Вырыпаева «Июль», его сопродюсером выступает танцовщик Михаил Барышников.
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