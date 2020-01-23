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«Три сестры» вернутся в МХАТ им. М. Горького

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23 января 2020
МХАТ им. М. Горького покажет чеховских «Трех сестер». Это единственный в мире театр, в репертуаре которого сохранилась постановка Владимира Немировича-Данченко.

«Три сестры» вернутся в МХАТ им. М. Горького
фото: Пресс-служба МХАТа им. М. Горького

Спектакль «Три сестры», поставленный в 1940-м году, – особая страница в истории советского театра. Исследовательской группе с участием опытных театроведов удалось собрать практически все публикации о спектакле, включая стенограммы репетиций. Также были получены эскизы декораций, фотографии с премьеры и даже свидетельства зрителей и хранителей спектакля. Примечательно, что удалось сохранить исторические декорации великого художника сцены Владимира Дмитриева. В распоряжении театра теперь есть режиссерская, световая, шумовая и прочие партитуры спектакля.

«Отношение к тому спектаклю только как к легенде может быть, которую мы периодически пытались на нашей сцене, так сказать, реконструировать. Попытки имели разный успех, но отношение всегда было абсолютное как к некому ориентиру. И оно не меняется, это отношение у всех поколений артистов и режиссёров, которые к этому спектаклю В. Немировича 40-го года возвращаются», – отметил Валентин Клементьев, народный артист России и один из реконструкторов великой постановки.

В год 160-летия со дня рождения А.П. Чехова, год 120-летия знаменитой пьесы и год 80-летия великой постановки, МХАТ планирует вернуть зрителю это чудо психологического русского театра – «Три сестры».

В рамках подготовки к премьере запланировано различные мероприятия. В их числе лекции: «Декорации и сценография художника Владимира Дмитриева», «Музыка и звуки в спектакле 1940 года», «Три сестры» Немировича-Данченко 1940 года». А также публичная репетиция-читка и просмотр телеспектакля.

Премьера «Трех сестер» состоится 20-го февраля.
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