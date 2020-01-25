Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли»

Средства от продажи билетов направят на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. В первых спектаклях возобновлённого проекта примут участие вместе с Константином Хабенским Диана Арбенина и Тимур Родригез.
По словам Хабенского, создатели «попытались собрать новую версию спектакля "Поколение Маугли" — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок, а вместе с ними пять взрослых актёров. "Поколение Маугли" — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. Они были до интернета, и они останутся после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом».
фото: пресс-служба проекта
«Детский музыкальный театр юного актёра очень рад участвовать в таком проекте, как спектакль "Поколение Маугли", — объясняет художественный руководитель ДМТЮААлександр Фёдоров. — В первую очередь потому, что нас привлекает цель этого проекта – конкретная помощь детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Не второстепенна и личность Константина Хабенского – человека высоконравственного, порядочного и безусловно талантливого. Именно такой человек и должен работать с детьми. И конечно, нас привлекла современная трактовка истории Маугли. Это интересно и для детей, которые участвуют в этом проекте сейчас, и будет интересно взрослым и юным зрителям».
«Поколение Маугли» — театральный проект, который с 2014 года реализуется под руководством Константина Хабенского. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. За время существования спектакля в нём были задействованы Диана Арбенина, Тимур Родригез, Алексей Кортнев и Екатерина Гусева, но большинство ролей традиционно исполняют дети и подростки. С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с заболеваниями мозга. Последний спектакль прошёл 1 октября 2016-го в Кремлёвском Дворце. Постановка — лауреат Премии Станиславского, «Премии Рунета», премии «Импульс добра» и «Звезды Театрала».