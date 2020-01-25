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Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли»

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Новости театра >>
25 января 2020
Театральный благотворительный проект «Поколение Маугли» под руководством Константина Хабенского будет возобновлён в Москве в июне. Перезапуск проекта проходит совместно с Детским музыкальным театром юного актёра и театральной компанией Moscow Show. Первые спектакли можно будет увидеть 1 и 2 июня в МХТ имени Чехова, купить билеты уже можно здесь, уточняет пресс-служба проекта.



Средства от продажи билетов направят на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. В первых спектаклях возобновлённого проекта примут участие вместе с Константином Хабенским Диана Арбенина и Тимур Родригез.

По словам Хабенского, создатели «попытались собрать новую версию спектакля "Поколение Маугли" — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок, а вместе с ними пять взрослых актёров. "Поколение Маугли" — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. Они были до интернета, и они останутся после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом».

Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли»
фото: пресс-служба проекта

«Детский музыкальный театр юного актёра очень рад участвовать в таком проекте, как спектакль "Поколение Маугли", — объясняет художественный руководитель ДМТЮА Александр Фёдоров. — В первую очередь потому, что нас привлекает цель этого проекта – конкретная помощь детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Не второстепенна и личность Константина Хабенского – человека высоконравственного, порядочного и безусловно талантливого. Именно такой человек и должен работать с детьми. И конечно, нас привлекла современная трактовка истории Маугли. Это интересно и для детей, которые участвуют в этом проекте сейчас, и будет интересно взрослым и юным зрителям».

«Поколение Маугли» — театральный проект, который с 2014 года реализуется под руководством Константина Хабенского. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. За время существования спектакля в нём были задействованы Диана Арбенина, Тимур Родригез, Алексей Кортнев и Екатерина Гусева, но большинство ролей традиционно исполняют дети и подростки. С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с заболеваниями мозга. Последний спектакль прошёл 1 октября 2016-го в Кремлёвском Дворце. Постановка — лауреат Премии Станиславского, «Премии Рунета», премии «Импульс добра» и «Звезды Театрала».
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Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли» фотографии
Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли» фотографии
Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли» фотографии
Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли» фотографии
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