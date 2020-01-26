В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза

30 января в ЦДР
на Беговой состоится показ премьерного спектакля Станислава Станиса
«Расколотый разум
» в рамках проекта «ЦДР. Старт», сообщает пресс-служба театра.
Материалом для постановки послужил роман Дэниела Киза
«Таинственная история Билли Миллигана
», основанный на реальных событиях. Главный герой произведения – человек с диагностированным множественным расстройством личности, психика которого вместила 24 самостоятельные персоны. Оказавшись осуждённым полицией за ряд преступлений, Уильям Стенли Миллиган был признан невменяемым из-за подтвержденного диагноза, а в последствии даже оправдан и отправлен на лечение. Спустя десять лет, проведённых им в психиатрической клинике, его выписали по причине выздоровления.
Для Станислава Станиса знаменитый роман об одном из известнейших людей в истории психиатрии послужил поводом поговорить о колоссальном влиянии, которое оказывает на неокрепшую психику ребенка тяжелая ситуация в семье. Жестокость и равнодушие, с которыми подчас вынуждены столкнуться дети ещё в самом раннем возрасте, могут послужить причиной глубинной травмы психики, последствия которой порой оказываются по-настоящему разрушительными. Авторы спектакля задаются целью привлечь внимание к проблеме семейного насилия, а также разобраться в загадочных играх разума Билли Миллигана, скрывающего внутри себя целую череду таинственных незнакомцев.
В спектакле заняты Станислав Станис, Екатерина Мотызлевская
, Азим Азимов
, Нина Косарева
, Давид Саакян
, Альбина Шемигон
и Денис Пирожков
.