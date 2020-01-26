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В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза

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Новости театра >>
26 января 2020
30 января в ЦДР на Беговой состоится показ премьерного спектакля Станислава Станиса «Расколотый разум» в рамках проекта «ЦДР. Старт», сообщает пресс-служба театра.

Материалом для постановки послужил роман Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана», основанный на реальных событиях. Главный герой произведения – человек с диагностированным множественным расстройством личности, психика которого вместила 24 самостоятельные персоны. Оказавшись осуждённым полицией за ряд преступлений, Уильям Стенли Миллиган был признан невменяемым из-за подтвержденного диагноза, а в последствии даже оправдан и отправлен на лечение. Спустя десять лет, проведённых им в психиатрической клинике, его выписали по причине выздоровления.

В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза
фото: msk.kassir

Для Станислава Станиса знаменитый роман об одном из известнейших людей в истории психиатрии послужил поводом поговорить о колоссальном влиянии, которое оказывает на неокрепшую психику ребенка тяжелая ситуация в семье. Жестокость и равнодушие, с которыми подчас вынуждены столкнуться дети ещё в самом раннем возрасте, могут послужить причиной глубинной травмы психики, последствия которой порой оказываются по-настоящему разрушительными. Авторы спектакля задаются целью привлечь внимание к проблеме семейного насилия, а также разобраться в загадочных играх разума Билли Миллигана, скрывающего внутри себя целую череду таинственных незнакомцев.

В спектакле заняты Станислав Станис, Екатерина Мотызлевская, Азим Азимов, Нина Косарева, Давид Саакян, Альбина Шемигон и Денис Пирожков.
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В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза фотографии
В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза фотографии
В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза фотографии
В ЦДР поставили спектакль по «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза фотографии
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