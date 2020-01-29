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Дмитрий Волкострелов стал художественным руководителем Центра им. Мейерхольда

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Новости театра >>
29 января 2020
Новым художественным руководителем ЦИМа (Центра им. Мейерхольда) назначен режиссер, лауреат «Золотой маски» Дмитрий Волкострелов, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы. Он возглавит творческое объединение, а директором театра останется Елена Ковальская.

Дмитрий Волкострелов стал художественным руководителем Центра им. Мейерхольда
фото: afisha.ru

Бывший худрук ЦИМа Виктор Рыжаков перешел в «Современник». Он вступил в должность 4-го января, сменив ушедшую из жизни Галину Волчек.

По мнению Рыжакова, Волкострелов останется не просто режиссером-экспериментатором, опирающимся на традицию и школу, но и сможет продолжить собственный опыт изучения возможностей театрального искусства.

В своем Instagram-аккаунте худрук Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов назвал Волкострелова одним из «флагманов современного русского театра» и поздравил его с назначением.

Дмитрий Волкострелов окончил режиссерский факультет СПбГАТИ (ныне РГИСИ), где учился под руководством Льва Додина. Он назвал себя «плохим учеником» в том смысле, что не захотел продолжать начатое другими и «растворяться в авторитете учителя». Волкострелов был актером МДТ-Театра Европы и снимался в кино. Однако в 2011 году вместе с группой однокурсников основал независимую театральную группу «Театр post». В 2013-м году режиссер получил «Золотую маску» вместе с художницей Ксенией Перетрухиной. Был также номинирован на театральную премию в 2019 за спектакль «Диджей Павел». «Сегодня смысл или одна из задач, возможностей, что ли, – создавать разнообразие в том, что касается театра или другого искусства. Поэтому отнести себя к какому-то направлению – это поставить на себе крест», – считает режиссер.

Волкострелов также окончил «Школу театрального лидера» при ЦИМе, в 2015 сотрудничал с Театром на Таганке. Сейчас он курирует театральные лаборатории «Свияжская АРТель» и «Аннигиляция» в Казани.

«Назначение Дмитрия – это замечательная идея, он отважный, хотя порой самый неожиданный человек. Ему пора уже заниматься не только самим собой, но и более широкой компанией. Мне кажется, что он как раз в том возрасте, когда должен завершаться один этап, он должен перетекать во что-то новое. Центр Мейерхольда создавался с той целью, чтобы молодые помогали развиваться и двигаться дальше молодым. Думаю, что Дима это будет делать с большим энтузиазмом», – отметил Додин.
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