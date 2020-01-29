Дмитрий Волкострелов стал художественным руководителем Центра им. Мейерхольда

Новым художественным руководителем ЦИМа
(Центра им. Мейерхольда) назначен режиссер, лауреат «Золотой маски» Дмитрий Волкострелов
, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы
. Он возглавит творческое объединение, а директором театра останется Елена Ковальская
.
Бывший худрук ЦИМа Виктор Рыжаков
перешел в «Современник»
. Он вступил в должность 4-го января, сменив ушедшую из жизни Галину Волчек
.
По мнению Рыжакова, Волкострелов останется не просто режиссером-экспериментатором, опирающимся на традицию и школу, но и сможет продолжить собственный опыт изучения возможностей театрального искусства.
В своем Instagram-аккаунте худрук Театра на Малой Бронной
режиссер Константин Богомолов
назвал Волкострелова одним из «флагманов современного русского театра»
и поздравил его с назначением.
Дмитрий Волкострелов окончил режиссерский факультет СПбГАТИ (ныне РГИСИ), где учился под руководством Льва Додина
. Он назвал себя «плохим учеником»
в том смысле, что не захотел продолжать начатое другими и «растворяться в авторитете учителя». Волкострелов был актером МДТ-Театра Европы
и снимался в кино. Однако в 2011 году вместе с группой однокурсников основал независимую театральную группу «Театр post»
. В 2013-м году режиссер получил «Золотую маску»
вместе с художницей Ксенией Перетрухиной
. Был также номинирован на театральную премию в 2019 за спектакль «Диджей Павел»
. «Сегодня смысл или одна из задач, возможностей, что ли, – создавать разнообразие в том, что касается театра или другого искусства. Поэтому отнести себя к какому-то направлению – это поставить на себе крест»
, – считает
режиссер.
Волкострелов также окончил «Школу театрального лидера»
при ЦИМе, в 2015 сотрудничал с Театром на Таганке
. Сейчас он курирует театральные лаборатории «Свияжская АРТель»
и «Аннигиляция»
в Казани.
«Назначение Дмитрия – это замечательная идея, он отважный, хотя порой самый неожиданный человек. Ему пора уже заниматься не только самим собой, но и более широкой компанией. Мне кажется, что он как раз в том возрасте, когда должен завершаться один этап, он должен перетекать во что-то новое. Центр Мейерхольда создавался с той целью, чтобы молодые помогали развиваться и двигаться дальше молодым. Думаю, что Дима это будет делать с большим энтузиазмом»
, – отметил
Додин.