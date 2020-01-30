«Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе

В ГИТИСе постановка родилась из небольшой самостоятельной работы студентов актерского факультета Александры Белоглазовой и Евгения Кивы. Спустя два года, на выпускном курсе ученики вернулись к этой идее, которую поддержал мастер курса Владимир Андреев, которого с Зориным связывает крепкая дружба. Андреев не раз сам ставил его пьесы: был и первым постановщиком, и первым исполнителем его пьес.
К работе над дипломным спектаклем пригласили молодого режиссера, выпускника Мастерской Леонида ХейфецаПавла Пронина. Его команда в составе художника-сценографа Ольги Галицкой и художника по свету Софьи Лариной начала работу с юными актерами.
«Эта пьеса – одна из легенд российского театра. Подходить к легенде очень сложно и ответственно, т.к. встают тени великих мастеров, которые работали когда-то над пьесой. Читая текст и разбирая его с актерами, я все больше понимал, что это про меня. Это про них. Это про каждого», – отметил режиссер спектакля.