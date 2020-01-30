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«Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе

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Новости театра >>
30 января 2020
Премьера спектакля «Варшавская мелодия» по одноименной пьесе Леонида Зорина состоится 1-го февраля в Учебном театре ГИТИС. Историю любви за железным занавесом расскажут студенты Мастерской народного артиста СССР Владимира Андреева.

«Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе
фото: Пресс-служба Учебного театра ГИТИС

Впервые «Варшавская мелодия» Леонида Зорина, который два месяца назад отметил свое 95-летие, была поставлена Рубеном Симоновым в театре им. Вахтангова в 1967 году. Главные роли исполнили Юлия Борисова и Михаил Ульянов.

В ГИТИСе постановка родилась из небольшой самостоятельной работы студентов актерского факультета Александры Белоглазовой и Евгения Кивы. Спустя два года, на выпускном курсе ученики вернулись к этой идее, которую поддержал мастер курса Владимир Андреев, которого с Зориным связывает крепкая дружба. Андреев не раз сам ставил его пьесы: был и первым постановщиком, и первым исполнителем его пьес.

К работе над дипломным спектаклем пригласили молодого режиссера, выпускника Мастерской Леонида Хейфеца Павла Пронина. Его команда в составе художника-сценографа Ольги Галицкой и художника по свету Софьи Лариной начала работу с юными актерами.

«Эта пьеса – одна из легенд российского театра. Подходить к легенде очень сложно и ответственно, т.к. встают тени великих мастеров, которые работали когда-то над пьесой. Читая текст и разбирая его с актерами, я все больше понимал, что это про меня. Это про них. Это про каждого», – отметил режиссер спектакля.
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Владимир АндреевЮлия БорисоваЛеонид ЗоринРубен СимоновМихаил УльяновЛеонид Хейфец

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«Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе фотографии
«Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе фотографии
«Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе фотографии
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