Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания»

1 и 2 апреля в Московском театре имени Пушкина
состоится премьера спектакля Евгения Писарева
по комедии Пьера Карле де Шамблена де Мариво
«Ложные признания
». Как сообщает пресс-служба театра, в постановке заняты Виктория Исакова
, Фёдор Левин
, Вера Алентова
, Андрей Заводюк
, Анна Бегунова
, Борис Дьяченко
, Андрей Сухов
, Владимир Николенко
и Никита Пирожков
.
По сюжету пьесы в дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа.
«Мы читаем пьесу Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году. Удивительно, что в её классической комедийной структуре со всеми присущими жанру курьёзными недоразумениями, есть тонкая психология. Автор задаётся серьёзным вопросом: так ли невинны игры, в которые играют его герои? Все ли средства хороши, если цель благородна? И ещё, на мой взгляд, эта история – про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства – общественный статус, возраст, деньги – также как и внутренние комплексы и страхи – лишь мнимая защита от любви», –
рассказал о своей новой работе Евгений Писарев.