Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания»

31 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
31 января 2020
1 и 2 апреля в Московском театре имени Пушкина состоится премьера спектакля Евгения Писарева по комедии Пьера Карле де Шамблена де Мариво «Ложные признания». Как сообщает пресс-служба театра, в постановке заняты Виктория Исакова, Фёдор Левин, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей Сухов, Владимир Николенко и Никита Пирожков.

Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания»
фото: ru.wikipedia

По сюжету пьесы в дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа.

«Мы читаем пьесу Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году. Удивительно, что в её классической комедийной структуре со всеми присущими жанру курьёзными недоразумениями, есть тонкая психология. Автор задаётся серьёзным вопросом: так ли невинны игры, в которые играют его герои? Все ли средства хороши, если цель благородна? И ещё, на мой взгляд, эта история – про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства – общественный статус, возраст, деньги – также как и внутренние комплексы и страхи – лишь мнимая защита от любви», – рассказал о своей новой работе Евгений Писарев.
версия для печати
Ссылки по теме
Спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым можно посмотреть в кинотеатрах
Виктория Исакова прочитает дневник Анны Франк под музыку группы «Аукцыон»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Вера АлентоваАнна БегуноваБорис ДьяченкоАндрей ЗаводюкВиктория ИсаковаФёдор ЛевинВладимир НиколенкоЕвгений ПисаревАндрей Сухов
театры
Московский театр им. Пушкина

фотографии >>
Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания» фотографии
Евгений Писарев
Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания» фотографии
Виктория Исакова
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Агеева
29 января ушла из жизни актриса Светлана Агеева.
Исаак Штокбант
25 января ушёл из жизни театральный режиссёр Исаак Штокбант.
Идея Макаревич
25 января ушла из жизни актриса Идея Макаревич.
Павел Максименков
24 января ушёл из жизни Павел Максименков.
Роман Замятин
24 января ушёл из жизни актёр Роман Замятин.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Пётр Коршунков
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Минни Драйвер
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Джон Эгар
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Розовое или колокольчик
Россия, 2018
Кома
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Россия, 2019
1917
военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, США, 2019
Вальгалла: Рагнарёк
приключения, триллер, фэнтези
Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, 2019
Танец с саблями
биография
Россия, 2019
Playmobil Фильм: Через вселенные
комедия, приключения, фэнтези
Германия, США, Франция, 2019
Маленькие женщины
драма, семейное кино, экранизация
США, 2019
Мегащенки. Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Миллион мелких осколков
драма, социальная драма
США, 2018
Гретель и Гензель
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Идеальная няня
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2019
Ярды
драма, музыкальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен