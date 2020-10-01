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Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы»

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Новости театра >>
1 октября 2020
Премьера спектакля Евгения Писарева «Шахматы» состоится 17 октября на сцене Театра МДМ, сообщает пресс-служба компании «Бродвей Москва», которая осуществляет этот проект.

Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы»
фото: пресс-служба компании «Бродвей Москва»

Мюзикл создали в 1984 году британский драматург Тим Райс и шведские композиторы, участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьёрн Ульвеус. Сюжет посвящён битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, которая разворачивается на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Виктор Корчной, Борис Спасский и Бобби Фишер.

В актёрский состав отечественного спектакля вошли Александр Суханов, Анастасия Стоцкая, Анна Гученкова, Александр Бобров, Станислав Беляев, Юлия Ива, Александр Матросов, Ольга Беляева, Галина Безрук, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Кирилл Гордеев и другие звёзды российских мюзиклов. Музыкальным руководителем стал британский дирижёр Джон Ригби. Русский текст написал поэт и композитор Алексей Иващенко, ответственной за хореографию назначена Ирина Кашуба, за костюмы – Мария Данилова, а за свет – Александр Сиваев. Дирижёром выступит Евгений Загот.
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фотографии >>
Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы» фотографии
Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы» фотографии
Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы» фотографии
Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы» фотографии
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