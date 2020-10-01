Александр Суханов и Анастасия Стоцкая сыграют в «Шахматы»

Премьера спектакля Евгения Писарева «Шахматы» состоится 17 октября на сцене Театра МДМ, сообщает пресс-служба компании «Бродвей Москва», которая осуществляет этот проект.
фото: пресс-служба компании «Бродвей Москва»
Мюзикл создали в 1984 году британский драматург Тим Райс и шведские композиторы, участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьёрн Ульвеус. Сюжет посвящён битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, которая разворачивается на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Виктор Корчной, Борис Спасский и Бобби Фишер.
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