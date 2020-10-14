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«Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября

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Новости театра >>
14 октября 2020
26-я церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая маска» пройдет в режиме онлайн 10 ноября. Трансляция состоится 12:00 на портале «Рамблер» и будет доступна в прямом эфире как номинантам, так и зрителям, сообщает ТАСС.

«Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября
фото: culture.ru

«Проведение церемонии онлайн — для нас новый и, что скрывать, весьма экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному — для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план Б. Мы очень хотим завершить фестиваль, назвать имена лауреатов и вручить им заслуженные «Маски» — виртуально, а затем и реально. В ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому нам кажется важным довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека», — отметила гендиректор фестиваля Мария Ревякина.

«Золотая маска» была учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства, в числе которых драма, опера, балет, современный танец, мюзикл и театр кукол.
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