Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Театре Армии поставили спектакль «Робинзон в эпоху Google»

16 октября
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
16 октября 2020
В Малом зале Театра Российской Армии 20 октября в 20 часов состоится бенефис в честь юбилея ведущего актёра театра Андрея Егорова. Поздравить юбиляра и посмотреть его новую работу придут друзья и коллеги: Вадим Абдрашитов, Каринэ Фолиянц, Ольга Кабо, Любовь Руденко, Ольга Погодина, Александр Лазарев, Валерия Ланская, Любовь Казарновская, Николай Добрынин, Антон Макарский и Евгения Дмитриева, уточняет пресс-служба театра.

Зрители увидят премьеру романтической комедии, немного похожей на детектив, «Робинзон в эпоху Google» в постановке режиссёра Димы Икара по пьесе Алёны Чубаровой «Робинзон и Дама без собачки». Это современная история в четырёх картинах с феерическим прологом и неожиданным финалом. Он, Она и виртуальная реальность: загадочные встречи, чувственные танцы и проникновенный вокал. Своеобразным музыкальным продолжением истории героев пьесы являются феерические танцевальные номера, в которых актёры творят невозможное и буквально летают над сценой. Это заслуга постановщика танцев — художественного руководителя театра «Имперский Русский балет» Гедиминаса Таранды.

В Театре Армии поставили спектакль «Робинзон в эпоху Google»
фото: пресс-служба Театра Армии

Героям пьесы «слегка за…» и они начинают сложную игру в виртуальной реальности, которая постепенно вносит полный хаос в их размеренную жизнь и преподносит сюрпризы, которыми ещё нужно уметь распорядиться. Но неожиданные повороты судьбы совершенно меняют наших героев и заставляют очертя голову бросаться навстречу неожиданным приключениям и давно забытым чувствам.

Главные роли исполняют ведущие артисты Театра Армии. Он – Андрей Егоров. На протяжении всего спектакля зрителям придётся поломать голову — кто же он? То ли герой-любовник, то ли аферист; то ли застенчивый неудачник, то ли харизматичный интеллектуал. Она – Людмила Татарова. Её героиня умеет сбить с толку мужчину и показать, чего может добиться настоящая женщина на пути к своей цели. Стойкость характера и беззащитная женственность, изящная провокационность и комедийный бурлеск. Такие несовместимые грани органично переплелись в одном образе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Театре Армии поставили «Венецию в снегу»
Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле
персоны
Вадим АбдрашитовЕвгения ДмитриеваНиколай ДобрынинАндрей ЕгоровОльга КабоЛюбовь КазарновскаяАлександр Лазарев (младший)Валерия ЛанскаяАнтон МакарскийОльга ПогодинаЛюбовь РуденкоГедиминас ТарандаЛюдмила ТатароваКаринэ ФолиянцАлёна Чубарова
театры
Театр Армии

анонс

Скорбим

Марина Аничкова
15 октября ушла из жизни актриса и режиссер Марина Аничкова.
Дмитрий Ягнов
14 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Ягнов.
Евгений Плаксин
12 октября ушёл из жизни актёр Евгений Плаксин.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Марина Вайнбранд
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Александр Парра
Лада Сизоненко
Линда Дарнелл
Барри Корбин
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Тим Роббинс
Кармен Севилья
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
Удалить историю
комедия
Франция, Бельгия, 2020
4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Best Horror Shorts
фильм ужасов
Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Франция, 2020
Женщина
Франция, 2019
Игры судьбы
драма, социальная драма
США, 2020
Лето 85
драма, молодежный фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Ночной портье
драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, триллер
США, 2020
Проклятый дом 3
фильм ужасов
США, 2018
Экстремальная работа
боевик, комедия, криминальный фильм
Южная Корея, 2019
Авангард: Арктические волки
боевик
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен