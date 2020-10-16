В Театре Армии поставили спектакль «Робинзон в эпоху Google»

Зрители увидят премьеру романтической комедии, немного похожей на детектив, «Робинзон в эпоху Google» в постановке режиссёра Димы Икара по пьесе Алёны Чубаровой «Робинзон и Дама без собачки». Это современная история в четырёх картинах с феерическим прологом и неожиданным финалом. Он, Она и виртуальная реальность: загадочные встречи, чувственные танцы и проникновенный вокал. Своеобразным музыкальным продолжением истории героев пьесы являются феерические танцевальные номера, в которых актёры творят невозможное и буквально летают над сценой. Это заслуга постановщика танцев — художественного руководителя театра «Имперский Русский балет» Гедиминаса Таранды.
фото: пресс-служба Театра Армии
Героям пьесы «слегка за…» и они начинают сложную игру в виртуальной реальности, которая постепенно вносит полный хаос в их размеренную жизнь и преподносит сюрпризы, которыми ещё нужно уметь распорядиться. Но неожиданные повороты судьбы совершенно меняют наших героев и заставляют очертя голову бросаться навстречу неожиданным приключениям и давно забытым чувствам.
Главные роли исполняют ведущие артисты Театра Армии. Он – Андрей Егоров. На протяжении всего спектакля зрителям придётся поломать голову — кто же он? То ли герой-любовник, то ли аферист; то ли застенчивый неудачник, то ли харизматичный интеллектуал. Она – Людмила Татарова. Её героиня умеет сбить с толку мужчину и показать, чего может добиться настоящая женщина на пути к своей цели. Стойкость характера и беззащитная женственность, изящная провокационность и комедийный бурлеск. Такие несовместимые грани органично переплелись в одном образе.
обсуждение >>