Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума

На 60-м году жизни не стало театрального художника, режиссёра и основателя театра «Тень
» Ильи Эпельбаума
. Об этом сообщает журнал «Театр
».
Эпельбаум был госпитализирован 15 октября с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, после чего его дочь Марта
обратилась к своим подписчикам в социальной сети Facebook
с просьбой поддержать их семью в трудную минуту: «Друзья мои, мой папа Илья Эпельбаум в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное. Сегодня в 21 по Москве мы просим всех, кто его знает, на десять минут бросить дела и попросить его вернуться к нам. Попросить теми словами, которые вам ближе».
По словам поэта Льва Рубинштейна
, процитированного ТАСС
, режиссёр умер 18 октября днём. Дата прощания и похорон пока не называется.
Илья Маркович родился 21 июля 1961 года. Окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Строганова. Работал художником-оформителем, в том числе на XII Международном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1985-м. Театр «Тень» он основал в 1988-м вместе с женой-актрисой Майей Краснопольской
. Первой постановкой был теневой спектакль «Волшебная дудочка
», участвовал в зарубежных театральных фестивалях. Вместе с супругой также поставил «Сказку без названия
», «Легенду о Тем-Лине
», «Щелкунчика
», «Балет бумажных теней
», «Красные шапочки
», «Домашний театр
», «Метаморфозы
», «Гамлета для малышей
» и другие пьесы. Многократный лауреат премии «Золотая маска».
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