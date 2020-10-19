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Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума

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Новости театра >>
19 октября 2020
На 60-м году жизни не стало театрального художника, режиссёра и основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума. Об этом сообщает журнал «Театр».

Эпельбаум был госпитализирован 15 октября с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, после чего его дочь Марта обратилась к своим подписчикам в социальной сети Facebook с просьбой поддержать их семью в трудную минуту: «Друзья мои, мой папа Илья Эпельбаум в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное. Сегодня в 21 по Москве мы просим всех, кто его знает, на десять минут бросить дела и попросить его вернуться к нам. Попросить теми словами, которые вам ближе».

Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума
фото: lenta.ru

По словам поэта Льва Рубинштейна, процитированного ТАСС, режиссёр умер 18 октября днём. Дата прощания и похорон пока не называется.

Илья Маркович родился 21 июля 1961 года. Окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Строганова. Работал художником-оформителем, в том числе на XII Международном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1985-м. Театр «Тень» он основал в 1988-м вместе с женой-актрисой Майей Краснопольской. Первой постановкой был теневой спектакль «Волшебная дудочка», участвовал в зарубежных театральных фестивалях. Вместе с супругой также поставил «Сказку без названия», «Легенду о Тем-Лине», «Щелкунчика», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Домашний театр», «Метаморфозы», «Гамлета для малышей» и другие пьесы. Многократный лауреат премии «Золотая маска».
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Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума фотографии
Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума фотографии
Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума фотографии
Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума фотографии
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