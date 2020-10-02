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«Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук» по одноименной пьесе Юлии Вороновой покажут в ЦДР

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Новости театра >>
2 октября 2020
Премьера спектакля «Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук» по одноимённой пьесе современного драматурга Юлии Вороновой состоится 4 октября в Центре драматургии и режиссуры. Режиссером постановки выступил участник второй лаборатории «Акустическая читка» Алексей Размахов, сообщает пресс-служба ЦДР.

«Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук» по одноименной пьесе Юлии Вороновой покажут в ЦДР

«Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук» – история взросления девушки, рассказанная ей самой через социальные сети. Развитие героини от юной девочки, полной любви и надежд, до взрослой женщины, научившейся решать свои проблемы самостоятельно, показано как путь от длинных откровений в дневнике до фотографий еды на фейсбуке.

В постановке заняты Татьяна Збруева, Анастасия Пронина, Мария Репина, Надежда Ширяева, Илья Кручинин, Виктор Маминов и другие. Художником-постановщиком выступила Анна Агафонова.
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Татьяна ЗбруеваВиктор МамоновАнастасия ПронинаАлексей РазмаховНадежда Ширяева
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