«Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук» по одноименной пьесе Юлии Вороновой покажут в ЦДР

Премьера спектакля «Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук
» по одноимённой пьесе современного драматурга Юлии Вороновой
состоится 4 октября в Центре драматургии и режиссуры
. Режиссером постановки выступил участник второй лаборатории «Акустическая читка» Алексей Размахов
, сообщает пресс-служба ЦДР.
«Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук» – история взросления девушки, рассказанная ей самой через социальные сети. Развитие героини от юной девочки, полной любви и надежд, до взрослой женщины, научившейся решать свои проблемы самостоятельно, показано как путь от длинных откровений в дневнике до фотографий еды на фейсбуке.
В постановке заняты Татьяна Збруева
, Анастасия Пронина
, Мария Репина
, Надежда Ширяева
, Илья Кручинин
, Виктор Маминов
и другие. Художником-постановщиком выступила Анна Агафонова
.
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