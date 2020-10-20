В «Современнике» начнётся «Оттепель»

На основной сцене «Современника
» 25 октября впервые будет сыгран спектакль «Оттепель
». Он родился в стенах Школы-студии МХАТ
, как некогда легендарная постановка Олега Ефремова
«Вечно живые
», с которой в 1956 году и начался «Современник». Согласно пресс-службе театра, это попытка молодого поколения осмыслить парадоксальную эпоху культурного ренессанса, со свойственной ей жаждой свободы и новой искренностью.
1960-е — особенный этап в истории нашей страны. Он стал отправной точкой для интенсивного развития многих новых жанров и направлений в искусстве, новых методов и форм. Не зря ведь именно в пору оттепели возник «Современник» — свободный от академизма театр, стремившийся дышать в унисон со временем. Поэты-шестидесятники искали свой, не похожий ни на кого язык, чтобы создать совершенно новую поэзию. Так же появились и те песни, в которых скрыты уникальные коды эпохи.
«Оттепель» — результат долгого и кропотливого исследования, работы с текстами шестидесятников, погружения в историко-культурный контекст. Спектакль соткан из ритмов, рифм и музыки. Он звучит десятками разных голосов, как бы соединяя два времени: 60-е годы прошлого века и сегодняшний день, в котором молодые парни и девушки мечтают услышать свой собственный голос через соприкосновение с великим поэтическим наследием.
Команда «Оттепели» состоит из воспитанников Мастерской Виктора Рыжакова
. Минувшим летом они закончили обучение в Школе-студии МХАТ и на этот сезон вошли в состав стажёрской группы «Современника». Вместе с двадцатилетними мечтателями, вышедшими из той же альма-матер, что и некогда семеро основателей театра, над спектаклем работали Марина Дровосекова
, Светлана Иванова-Сергеева
, Татьяна Бурель
и Виктор Рыжаков.
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