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Как снимали войну. Выпуск 16
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«Обычный конец света» наступит 11 ноября в Театре Пушкина

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Новости театра >>
21 октября 2020
Премьера спектакля «Обычный конец света» по пьесе французского драматурга Жана-Люка Лагарса состоится 11 ноября в филиале Театра им. Пушкина. Режиссером постановки выступил Данил Чащин, сообщает пресс-служба театра.

«Обычный конец света» наступит 11 ноября в Театре Пушкина
фото: teatrpushkin.ru

«Обычный конец света» – камерная эмоциональная история о трудностях взаимопонимания, о воспоминаниях и ностальгии, о хрупкости человеческих чувств. В центре полуавтобиографической драмы Жана-Люка Лагарса – семья. Успешный писатель Луи спустя много лет возвращается в родной дом, чтобы сообщить близким о своей неизлечимой болезни. Но в общении с ними он чувствует себя косноязычным, тщетно пытается найти нужные слова и восстановить разрушенные отношения. Эксцентричная мать, бунтующая сестра, недовольный жизнью младший брат – все они погружены в собственные переживания и обиды.

В постановке заняты Андрей Кузичев, Александр Матросов, Анастасия Лебедева, Вера Воронкова и Наталья Рева-Рядинская.

«Обычный конец света» наступит 11 ноября в Театре Пушкина
фото: Пресс-служба МДТ им. Пушкина

«Для меня эта пьеса – очень личный текст: я так же, как и главный герой, уехал из провинциального города в столицу, так же чувствую разрыв с близкими, потерю корней. Сейчас само понятие «семья» теряет свою значимость. Когда мы рождаемся, наш дом – это для нас весь мир. Когда необратимо рушится эта связь, и мы становимся чужими друг другу – наступает тот самый конец света. Почему обычный? Потому что мы к этому привыкли, каждому из нас однажды предстоит его пережить», – рассказывает Данил Чащин.
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Как снимали войну. Выпуск 16

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