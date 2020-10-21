«Обычный конец света» наступит 11 ноября в Театре Пушкина

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20 октября В «Современнике» начнётся «Оттепель» На основной сцене театра 25 октября будет сыгран спектакль, который родился в стенах Школы-студии МХАТ.

19 октября Не стало основателя театра «Тень» Ильи Эпельбаума Театральный художник и режиссёр скончался на 60-м году жизни из-за тяжёлой формы коронавирусной инфекции.