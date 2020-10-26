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Валентину Талызину, Александра Збруева и Романа Виктюка признали «Легендами сцены»

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Новости театра >>
26 октября 2020
Дирекция международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», церемония вручения которой состоится состоится 7 декабря в Театре им. Вахтангова, объявила имена лауреатов в самой почетной номинации — «Легенда сцены». В этом году награды будут вручены Валентине Талызиной, Александру Збруеву и Роману Виктюку, сообщает пресс-служба премии.

Валентину Талызину, Александра Збруева и Романа Виктюка признали «Легендами сцены»
фото: Пресс-служба премии «Звезда Театрала»

Лауреаты в номинации «Легенда сцены» определяются редколлегией журнала «Театрал» по предложениям зрительской аудитории и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская и писательница Татьяна Устинова.

Победители по остальным 18 номинациям определяются путем интернет-голосования. Публика сама отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров, режиссеров, театры и социальные проекты и номинирует их на сайте премии в течение театрального сезона. Среди номинантов на награду в 2020-м году — Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Тимофей Трибунцев, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Евгения Крегжде, Виктор Раков, Александр Филиппенко, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Максим Матвеев, Константин Хабенский и другие.

В этом году Дирекция премии учредила две новые номинации: «Лучший любительский театр» — с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также «Лучший арт-ответ пандемии» — для онлайн-проектов, созданных актерами и режиссерами в условиях самоизоляции.

Голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября.
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Илья АвербухРоман ВиктюкНонна ГришаеваНина ГуляеваИван ДобронравовАлександр ЗбруевЕвгения КрегждеВалерия ЛанскаяЕвгений МарчеллиМаксим МатвеевМария Миронова (II)Игорь ПетренкоАлла ПугачёваВиктор РаковКсения РаппопортЛариса РубальскаяВалентина ТалызинаТимофей ТрибунцевТатьяна УстиноваАлександр ФилиппенкоАлексей ФрандеттиКонстантин ХабенскийЧулпан ХаматоваИгорь Яцко
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