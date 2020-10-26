Валентину Талызину, Александра Збруева и Романа Виктюка признали «Легендами сцены»

Лауреаты в номинации «Легенда сцены» определяются редколлегией журнала «Театрал» по предложениям зрительской аудитории и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская и писательница Татьяна Устинова.
В этом году Дирекция премии учредила две новые номинации: «Лучший любительский театр» — с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также «Лучший арт-ответ пандемии» — для онлайн-проектов, созданных актерами и режиссерами в условиях самоизоляции.
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