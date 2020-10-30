Дирижер Александр Ведерников скончался от коронавируса

Дирижер Александр Ведерников скончался в возрасте 56 лет. Причиной смерти заслуженного деятеля искусств России стал коронавирус. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Большого театра России Владимир Урин.
фото: РИА Новости / Максим Блинов
«Это случилось в 52-й московской больнице, стопроцентное поражение легких, и диагностирован коронавирус. Ведерников прожил всю жизнь в музыке и своим пониманием музыкального искусства делился со всеми, кто был рядом. Эта аудитория была огромной. Как жаль, что так рано ушел замечательный музыкант», — отметил Урин.
Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова и пианистки Наталии Гуреевой. В 1988-м он окончил Московскую консерваторию, затем работал в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, был вторым дирижером Симфонического оркестра Чайковского, с которым много гастролировал по миру.
В разное время Ведерников был главным дирижером Большого театра, Симфонического оркестра Оденсе и Датской королевского оперы. С 2019-го занимал ту же должность в Михайловском театре в Петербурге.
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