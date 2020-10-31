Okko Театр представит проект «Короче: Преступление и наказание» по роману Достоевского

Премьера нового проекта Okko Театра в жанре сторителлинга — «Короче: Преступление и наказание» — состоится 5 сентября на мультимедийном сервисе Okko. При создании первого выпуска шоу авторы опирались на сюжет романа Достоевского, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба Okko
«Этот проект нам очень важен по двум основным причинам. Первая заключается в том, что Алексей Розин и Алексей Барабанов уже много работают в жанре сторителлинга и стендапа и являются ведущими актерами в этой отрасли. Вторая причина – уникальность самого проекта, ведь они пересказывают известные классические произведения. Начинаем мы с Федора Михайловича Достоевского, представляя «Преступление и Наказание» с юмором, и в то же время с большим уважением к автору. Может быть, такое ироничное отношение и актуальный формат привлекут внимание широкой аудитории к этому писателю, и проект будет также иметь и образовательный аспект, ведь многим после просмотра захочется перечитать роман», — отметил режиссер Иван Вырыпаев, продюсирующий Okko Театр.
«Короче» – это развлекательное шоу в жанре сторителлинга, в котором сложные истории рассказывают простым языком. В нём актёры разбирают, объясняют и пересказывают известные книги и фильмы в формате авторской рецензии с сохранением оригинальной идеи произведения, но с максимальным количеством спойлеров и допущений.
фото: Пресс-служба Okko
«Сначала мы думаем над тем, какое произведение нам хотелось бы взять, спрашиваем себя, что нас волнует в данный момент времени, чем бы нам хотелось поделится со зрителями, — рассказывает актер и режиссер Алексей Розин о процессе создания спектакля. — Когда материал выбран, мы садимся его читать – несмотря на то, что некоторые произведения мы уже читали, даже по несколько раз – и разбирать, обсуждать по строчкам, по главам, по абзацам. Когда эта работа проделана, мы выбираем ключевые сцены и начинаем их складывать, пересказывать своим языком, анализировать. Тестируем их друг на друге, на друзьях, на близких, постепенно оттачивая и оставляя лишь те, которые несут смысловую, эмоциональную нагрузку. В результате через несколько месяцев непрерывной работы над произведением – анализа, перевода на свой язык, фактически «с русского на русский» и максимально возможного количества повторов на зрителя – появляется история, рассказанная живым понятным языком. В ней есть место импровизации и юмору, но за этой внешней легкостью стоит кропотливая многомесячная работа».
В планах творческой команды спектакля «Короче: Преступление и наказание» – создание сторителлингов по произведениям Пушкина, Гоголя, Горького, Достоевского, Толстого, Булгакова, Островского, Чехова, Шекспира, Пелевина, Гибсона, Кинга, В. Скотта, а также переработка известных фильмов и киносценариев, среди которых «Аэлита», «Криминальное чтиво», «Терминатор» и «Мальтийский сокол».
Ранее на платформе Okko были представлены фильмы-спектакли UFO и «Интертейнмент», а также камерный концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне «Квартирник БГ».
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