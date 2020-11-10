Мария Смольникова и Иван Волков признаны лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019

Лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019 признаны Мария Смольникова
, сыгравшая в «Серёже
» МХТ имени Чехова
, и Иван Волков
, воплотивший образ Сирано де Бержерака в одноимённой постановке Александринского театра
. Имена обладателей «Золотой маски» опубликованы на сайте
российской национальной театральной премии и фестиваля.
Награды за лучшие драматические роли второго плана получили Дарья Чураева
за Марью Антоновну в «Ревизоре
» Псковского драмтеатра
и Андрей Черных
за Чепурного в спектакле «Дети солнца
», поставленном в новосибирском театре «Красный факел»
. Премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» удостоена Светлана Немоляева
.
В кукольном театре отмечен актёр Алесь Снопковский
, управлявший Офелией в постановке «Гамлет. Ширма
» Санкт-Петербургского Большого театра кукол
. Среди балетных танцовщиков, специализирующихся на современном танце, победу одержали Полина Булдакова
, ставшая Никией в «Баядерке
» Пермского театра оперы и балета
, и Артём Овчаренко
, представший в качестве Леонта в «Зимней сказке
» Большого театра
.
За женскую роль в опере отмечена Дарья Терехова
, исполнившая партию Бьондетты во «Влюблённом дьяволе
» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
. А Антона Росицкого
, сыгравшего Дона Альвара в этом же спектакле, наградили как лучшего оперного исполнителя мужской роли. В жанрах оперетты и мюзикла победу одержали Анна Огорельцева
, Марат Мударисов
и Илья Линович
, воплотившие соответственно образы Капитолины, Жоржи и Полковника в «Виниле
» Пермского Театра-Театра
.
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