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Мария Смольникова и Иван Волков признаны лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019

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Новости театра >>
10 ноября 2020
Лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019 признаны Мария Смольникова, сыгравшая в «Серёже» МХТ имени Чехова, и Иван Волков, воплотивший образ Сирано де Бержерака в одноимённой постановке Александринского театра. Имена обладателей «Золотой маски» опубликованы на сайте российской национальной театральной премии и фестиваля.

Награды за лучшие драматические роли второго плана получили Дарья Чураева за Марью Антоновну в «Ревизоре» Псковского драмтеатра и Андрей Черных за Чепурного в спектакле «Дети солнца», поставленном в новосибирском театре «Красный факел». Премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» удостоена Светлана Немоляева.

Мария Смольникова и Иван Волков признаны лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019

В кукольном театре отмечен актёр Алесь Снопковский, управлявший Офелией в постановке «Гамлет. Ширма» Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Среди балетных танцовщиков, специализирующихся на современном танце, победу одержали Полина Булдакова, ставшая Никией в «Баядерке» Пермского театра оперы и балета, и Артём Овчаренко, представший в качестве Леонта в «Зимней сказке» Большого театра.

За женскую роль в опере отмечена Дарья Терехова, исполнившая партию Бьондетты во «Влюблённом дьяволе» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. А Антона Росицкого, сыгравшего Дона Альвара в этом же спектакле, наградили как лучшего оперного исполнителя мужской роли. В жанрах оперетты и мюзикла победу одержали Анна Огорельцева, Марат Мударисов и Илья Линович, воплотившие соответственно образы Капитолины, Жоржи и Полковника в «Виниле» Пермского Театра-Театра.
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