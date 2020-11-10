Спектакли «Иранская конференция» и «Преступление и наказание» получили «Золотые маски»

«Иранская конференция
» Виктора Рыжакова
удостоена «Золотой маски» как лучший драматический спектакль большой формы, а «Преступление и наказание
» театра «Приют комедианта
» в постановке Константина Богомолова
отметили наградой в категории малой формы. Об этом сообщается на сайте
премии.
Среди постановщиков драматических спектаклей победил Дмитрий Крымов
с «Серёжей
», отмеченным также за роль Марии Смольниковой
. «Аустерлиц
» БДТ
выделили наградой за мастерство художника Евгении Сафоновой
, а «Мы, герои
» Красноярского драмтеатра
— за костюмы Фагили Сельской
. «Зарница
» Мастерской Дмитрия Брусникина
получила маску за работу художников по свету Сергея Васильева
и Алексея Наджарова
и специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За блестящую реализацию молодым независимым театром идеи современной антиутопии в режиме кросс-жанрового спектакля и дух коллективного творчества»
. Павел Пряжко
, по чьей пьесе «Сосед
» поставили спектакль в Санкт-Петербургском «театре post
», признан драматургом сезона. В конкурсе «Эксперимент» победили «Хорошо темперированные грамоты
» «театра post».
Выдающимся кукольным спектаклем стала постановка «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф
» Театральной компании Н. Суконкиной
и Союза театральных деятелей России. За режиссуру премию вручили Анне Ивановой-Брашинской
, поставившей «Про честное слово
» в Санкт-Петербургском театре Karlsson Haus
. Среди кукольных художников отметили Сергея Таныгина
за работу над «Ночным караулом
» Республиканского театра кукол
. Специальной премии жюри драматического театра и театра кукол удостоены создатели «Исследования ужаса
» – «За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы»
.
Лучшей оперой назвали «Трёх сестёр
», которых поставил Урал Опера Балет
. Этот же спектакль награди за режиссуру Кристофера Олдена
. Айнарс Рубикис
, работавший в Большом театре
над «Русалкой
», признан дирижёром сезона. «Винил
» Театра-Театра
получил звание лучшей оперетты-мюзикла и маску за работу дирижёра Татьяны Виноградовой
. А Алексей Франдетти
за постановку «Стиляг
» в Театре Наций
отмечен как лучший режиссёр.
В балете победил спектакль «Артефакт-сюита
» Большого театра, а в номинации «Современный танец/спектакль» отмечена маской «Лилит
» Кировского танцевального проекта «Солянка»
. Среди балетных дирижёров лучшим стал Антон Гришанин
с «Зимней сказкой
» Большого театра. В категории «Балет–современный танец/Работа балетмейстера–хореографа» наградили Вячеслава Самодурова
за «Приказ короля
» Урала Оперы Балета.
«Влюблённый дьявол
» удостоен премии за работу композитора в музыкальном театре, «Приказ короля» — за художника, «Русалка» — за костюмы, а «Шахерезада
» Пермского театра оперы и балета
— за свет. Специальные премии жюри музыкального театра достались хореографу Татьяне Чижиковой
и драматургу Анне Семёновой-Ганц «За поиск нового художественного языка в спектакле "Ударница"»
, а также Красноярскому театру оперы и балета
и творческому коллективу спектакля «Груди Терезия
» «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве»
.
Премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получили Марина Азизян
, Алексей Бартошевич
, Герард Васильев
, Нина Гуляева
, Валерий Ивченко
, Юрий Кочетков
, Владимир Нестеров
, Людмила Петрушевская
, Татьяна Пилецкая
, Роксана Сац-Карпова
, Анатолий Смелянский
, Виталий Стужев
и Николай Фадеечев
.
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