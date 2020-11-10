Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Спектакли «Иранская конференция» и «Преступление и наказание» получили «Золотые маски»

10 ноября
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
10 ноября 2020
«Иранская конференция» Виктора Рыжакова удостоена «Золотой маски» как лучший драматический спектакль большой формы, а «Преступление и наказание» театра «Приют комедианта» в постановке Константина Богомолова отметили наградой в категории малой формы. Об этом сообщается на сайте премии.


Среди постановщиков драматических спектаклей победил Дмитрий Крымов с «Серёжей», отмеченным также за роль Марии Смольниковой. «Аустерлиц» БДТ выделили наградой за мастерство художника Евгении Сафоновой, а «Мы, герои» Красноярского драмтеатра — за костюмы Фагили Сельской. «Зарница» Мастерской Дмитрия Брусникина получила маску за работу художников по свету Сергея Васильева и Алексея Наджарова и специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За блестящую реализацию молодым независимым театром идеи современной антиутопии в режиме кросс-жанрового спектакля и дух коллективного творчества». Павел Пряжко, по чьей пьесе «Сосед» поставили спектакль в Санкт-Петербургском «театре post», признан драматургом сезона. В конкурсе «Эксперимент» победили «Хорошо темперированные грамоты» «театра post».

Выдающимся кукольным спектаклем стала постановка «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» Театральной компании Н. Суконкиной и Союза театральных деятелей России. За режиссуру премию вручили Анне Ивановой-Брашинской, поставившей «Про честное слово» в Санкт-Петербургском театре Karlsson Haus. Среди кукольных художников отметили Сергея Таныгина за работу над «Ночным караулом» Республиканского театра кукол. Специальной премии жюри драматического театра и театра кукол удостоены создатели «Исследования ужаса» – «За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы».


Лучшей оперой назвали «Трёх сестёр», которых поставил Урал Опера Балет. Этот же спектакль награди за режиссуру Кристофера Олдена. Айнарс Рубикис, работавший в Большом театре над «Русалкой», признан дирижёром сезона. «Винил» Театра-Театра получил звание лучшей оперетты-мюзикла и маску за работу дирижёра Татьяны Виноградовой. А Алексей Франдетти за постановку «Стиляг» в Театре Наций отмечен как лучший режиссёр.

В балете победил спектакль «Артефакт-сюита» Большого театра, а в номинации «Современный танец/спектакль» отмечена маской «Лилит» Кировского танцевального проекта «Солянка». Среди балетных дирижёров лучшим стал Антон Гришанин с «Зимней сказкой» Большого театра. В категории «Балет–современный танец/Работа балетмейстера–хореографа» наградили Вячеслава Самодурова за «Приказ короля» Урала Оперы Балета.


«Влюблённый дьявол» удостоен премии за работу композитора в музыкальном театре, «Приказ короля» — за художника, «Русалка» — за костюмы, а «Шахерезада» Пермского театра оперы и балета — за свет. Специальные премии жюри музыкального театра достались хореографу Татьяне Чижиковой и драматургу Анне Семёновой-Ганц «За поиск нового художественного языка в спектакле "Ударница"», а также Красноярскому театру оперы и балета и творческому коллективу спектакля «Груди Терезия» «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве».

Премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получили Марина Азизян, Алексей Бартошевич, Герард Васильев, Нина Гуляева, Валерий Ивченко, Юрий Кочетков, Владимир Нестеров, Людмила Петрушевская, Татьяна Пилецкая, Роксана Сац-Карпова, Анатолий Смелянский, Виталий Стужев и Николай Фадеечев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мария Смольникова и Иван Волков признаны лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019
«Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября
Поиск по меткам
Золотая маска
персоны
Марина АзизянАлексей БартошевичКонстантин БогомоловГерард ВасильевНина ГуляеваВалерий ИвченкоЮрий КочетковДмитрий КрымовВладимир НестеровЛюдмила ПетрушевскаяТатьяна ПилецкаяВиктор РыжаковРоксана СацМария СмольниковаВиталий СтужевНиколай ФадеечевАлексей Франдетти
театры
БДТБольшой театрКрасноярский драматический театрКрасноярский театр оперы и балетаПермский академический Театр-ТеатрПермский театр оперы и балетаТеатр НацийТеатр «Приют Комедианта»

анонс

Скорбим

Михаил Жванецкий
6 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Игорь Назаров
5 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Назаров.
Сергей Шульга
5 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Шульга.
Юрий Заборовский
5 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Заборовский.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Александр Хмельницкий
Ричард Бёртон
Дагмара Бонк
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Эдмунд Феттинг
Рудольф Фогель
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен