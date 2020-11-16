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Премьера довлатовского «Заповедника» состоится 5 декабря на сцене Театра Пушкина

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Новости театра >>
16 ноября 2020
Премьера спектакля «Заповедник» по одноименной пьесе Сергея Довлатова состоится на основной сцене Театра Пушкина 5 декабря. Главную роль исполнят Владимир Жеребцов и приглашенный артист Павел Баршак, сообщает пресс-служба театра.

Премьера довлатовского «Заповедника» состоится 5 декабря на сцене Театра Пушкина
фото: Олеся Хороших

По сюжету писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать.

«Наш «Заповедник» — прежде всего человеческая история. Время действия, этническая принадлежность героев, конкретный политический контекст — вторичны. В центре спектакля — писатель, оказавшийся ненужным «системе», в которой реальность подменяется заезженными лозунгами, культура — культом, а абсурд становится нормой. И главный герой, и все окружающие его персонажи — непринятые и непонятые, чудаковатые и трогательные аутсайдеры — заслуживают не снисхождения, а внимания и неравнодушия. Мы делаем спектакль о любви: к женщине, к профессии, к своей стране, к родному языку. Только по-настоящему любя человека можно увидеть в нём столько смешного и нелепого, сколько находит в своих героях Довлатов», — рассказал режиссер Игорь Теплов.

Премьера довлатовского «Заповедника» состоится 5 декабря на сцене Театра Пушкина
фото: Олеся Хороших

Помимо Жеребцова и Баршака в спектакле заняты Федор Левин, Кирилл Чернышенко, Анна Кармакова, Вероника Сафонова, Ирина Пулина, Наталья Рева-Рядинская, Владимир Майзингер и другие.

«Заповедник», написанный в 1978, в последний год жизни Довлатова в Ленинграде, основан на личном опыте писателя. Опубликовать повесть удалось в 1983 в нью-йоркском эмигрантском издательстве «Эрмитаж». В СССР «Заповедник» вышел в 1990 году, практически сразу после смерти автора: это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине.
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Павел БаршакВладимир ЖеребцовАнна КармаковаФёдор ЛевинВладимир МайзингерИрина ПулинаНаталья Рева-РядинскаяВероника СафоноваИгорь ТепловКирилл Чернышенко
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