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В «Современнике» готовят новую версию «Фантазий Фарятьева»

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Новости театра >>
17 ноября 2020
На Другой сцене «Современника» 28 и 29 ноября сыграют премьеру новой версии «Фантазий Фарятьева» в постановке молодого режиссёра Георгия Суркова. Выбор материала отнюдь не случаен: сквозной линией сезона 2020–2021 является исследование прошлого театра, необходимое для того, чтобы двигаться вперёд и бесстрашно смотреть в будущее. Согласно пресс-службе «Современника», в спектакле заняты Илья Лыков, Татьяна Лялина, Марина Хазова, Инна Тимофеева и Ксения Чигина. Также в команде художница Надежда Скоморохова и композитор Арман Гущян.

По словам режиссёра Георгия Суркова, главная тема спектакля — жестокость, пронизывающая человеческие судьбы. Жестокость не как другой полюс любви, а как комфортная форма взаимодействия людей — даже самых близких, тех, кто казалось бы, должен быть чуток и добр. Жестокость не просто не противопоставляется любви, но сливается с ней, становясь её патологичным двойником и как будто переворачивая привычные ценности, такие как дом, семья, доверие и честность.

В «Современнике» готовят новую версию «Фантазий Фарятьева»
фото: пресс-служба театра «Современник»

Создатели спектакля исследовали глубинную природу жестокости, пытались разгадать, что же в человеческом сердце деформируется, заставляя его черстветь и закрываться. Именно этот мощный, многослойный психологизм делает «Фантазии Фарятьева» ультрасовременным материалом, способным приобрести совершенно неожиданное звучание сегодня в нашем мире, где болевой порог каждого человека и уровень жестокости одинаково зашкаливают.

«Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой давно стали современной классикой. Свою версию спектакля по этой пьесе «Современник» представил ещё в 1977-м: в постановке Лилии Толмачёвой сыграли Игорь Кваша, Алла Покровская и Марина Неёлова. Примечательно, что последней досталась роль младшей сестры главной героини — Любы, тогда как в фильме Ильи Авербаха с Андреем Мироновым в главной роли она сыграла Шуру. Спектакль имел большой успех у публики и был важной вехой в творческой судьбе занятых в нём артистов.
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В «Современнике» готовят новую версию «Фантазий Фарятьева» фотографии
В «Современнике» готовят новую версию «Фантазий Фарятьева» фотографии
В «Современнике» готовят новую версию «Фантазий Фарятьева» фотографии
В «Современнике» готовят новую версию «Фантазий Фарятьева» фотографии
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