Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк

Не стало известного театрального режиссёра, актёра, сценариста, профессора РАТИ, заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста Украины и РФ Романа Виктюка
. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на дирекцию Театра Романа Виктюка
.
«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», —
цитирует агентство своего собеседника. О времени и месте прощания будет объявлено позднее. В конце октября режиссёра госпитализировали с коронавирусом.
Роман Григорьевич Виктюк
родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956-м окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. Среди его учителей были Юрий Завадский
и Анатолий Эфрос
. Работал в театрах Львова, Калинина, Таллина, Вильнюса, Минска, Киева и Москвы. В середине 1970-х начал ставить спектакли в Москве: на сцене Театра Моссовета
поставил «Царскую охоту
» Леонида Зорина
, во МХАТе
— спектакль «Муж и жена снимут комнату
» и «Татуированную розу
», а в Студенческом театре МГУ
— «Утиную охоту
» и «Уроки музыки
». Громкую славу снискал благодаря «Служанкам
» Жана Жене
, поставленным на сцене «Сатирикона
» в 1988-м.
С 1991-го — художественный руководитель и режиссер организованного им частного театра (Театр Романа Виктюка), который в 1996-м получил статус государственного. Режиссёр ряда телеспектаклей на Центральном телевидении («Игроки
», «История кавалера де Грие и Манон Леско
», «Девочка, где ты живешь?
»). На счету мастера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.
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