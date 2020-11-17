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Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк

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Новости театра >>
17 ноября 2020
Не стало известного театрального режиссёра, актёра, сценариста, профессора РАТИ, заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста Украины и РФ Романа Виктюка. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Театра Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — цитирует агентство своего собеседника. О времени и месте прощания будет объявлено позднее. В конце октября режиссёра госпитализировали с коронавирусом.

Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк

Роман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956-м окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. Среди его учителей были Юрий Завадский и Анатолий Эфрос. Работал в театрах Львова, Калинина, Таллина, Вильнюса, Минска, Киева и Москвы. В середине 1970-х начал ставить спектакли в Москве: на сцене Театра Моссовета поставил «Царскую охоту» Леонида Зорина, во МХАТе — спектакль «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу», а в Студенческом театре МГУ — «Утиную охоту» и «Уроки музыки». Громкую славу снискал благодаря «Служанкам» Жана Жене, поставленным на сцене «Сатирикона» в 1988-м.

С 1991-го — художественный руководитель и режиссер организованного им частного театра (Театр Романа Виктюка), который в 1996-м получил статус государственного. Режиссёр ряда телеспектаклей на Центральном телевидении («Игроки», «История кавалера де Грие и Манон Леско», «Девочка, где ты живешь?»). На счету мастера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.
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Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк фотографии
Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк фотографии
Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк фотографии
Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк фотографии
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