Роман Попов и Евгений Банифатов примут участие в инклюзивной постановке

Премьера инклюзивного спектакля-альманаха в рамках «Театральной Перспективы» состоится 20 ноября в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Наряду с профессиональными актерами Романом Поповым и Евгением Банифатовым в постановке примут участие артисты с инвалидностью, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба общественной организации «Перспектива»
На сцене оживут истории о нежданном наследстве и нечистой силе, волшебной кисти, способной оживлять все нарисованное, разбитом сердце и вере в то, что в конце концов все наладится и любовь обязательно победит.
Для зрителей будут обеспечены тифлокомментирование и перевод на жестовый язык. Вход бесплатный. Необходимо просто забронировать место по ссылке.
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