Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роман Попов и Евгений Банифатов примут участие в инклюзивной постановке

18 ноября
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
18 ноября 2020
Премьера инклюзивного спектакля-альманаха в рамках «Театральной Перспективы» состоится 20 ноября в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Наряду с профессиональными актерами Романом Поповым и Евгением Банифатовым в постановке примут участие артисты с инвалидностью, сообщает пресс-служба проекта.

Роман Попов и Евгений Банифатов примут участие в инклюзивной постановке
фото: Пресс-служба общественной организации «Перспектива»

В актерский состав также вошли Надежда Исаева, Александр Сигуев, Екатерина Лебедева, Анна Асташкина, Денис Бондарков, Сергей Пропажин, Анастасия Шунина-Махонина, Джан Бадмаев и другие. В этом году спектакли «Театральной Перспективы» поставлены под руководством Валентина Терехова, Тимура Боканча, Елены Каправловой, Алексея Гусарова и Ивана Корсуновского. В основу постановки легли пять пьес, написанных актерами с инвалидностью.

На сцене оживут истории о нежданном наследстве и нечистой силе, волшебной кисти, способной оживлять все нарисованное, разбитом сердце и вере в то, что в конце концов все наладится и любовь обязательно победит.

Для зрителей будут обеспечены тифлокомментирование и перевод на жестовый язык. Вход бесплатный. Необходимо просто забронировать место по ссылке.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Анна АсташкинаДжан БадмаевЕвгений БанифатовТимур БоканчаДенис БондарковАлексей ГусаровНадежда ИсаеваЕкатерина ЛебедеваРоман ПоповСергей ПропажинАлександр СигуевВалентин ТереховАнастасия Шунина-Махонина

анонс

Скорбим

Любовь Румянцева
18 ноября ушла из жизни белорусская актриса Любовь Румянцева.
Роман Виктюк
17 ноября ушел из жизни режиссер Роман Виктюк.
Аркадий Печкин
16 ноября ушёл из жизни актёр Аркадий Печкин.
Владимир Балкашинов
15 ноября ушёл из жизни режиссёр Владимир Балкашинов.
Михаил Негин
15 ноября ушёл из жизни актёр Михаил Негин.
Александр Виниченко
15 ноября ушёл из жизни актёр Александр Виниченко.
Юрий Черкасов
15 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов.
Армен Джигарханян
14 ноября ушёл из жизни актёр Армен Джигарханян.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Наталья Бурмистрова
Анна Карышева
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Георгий Шавгулидзе
Глория Гвида
Януш Клосиньский
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Взаперти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Колдовство: Новый ритуал
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Молодое вино
драма
Россия, 2019
Преступный человек
драма, криминальный фильм
Грузия, Россия, 2020
Вечный свет
драма, триллер
Франция, 2019
Карантинные истории
комедия, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Испания, 2020
Пункт назначения. Аквапарк
фильм ужасов
Канада, 2019
Союз зверей: Спасение двуногих
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, Германия, Китай, 2020
Афера по-голливудски
боевик, комедия
США, 2020
Бег
мистика, триллер
Россия, 2020
Смертельные иллюзии
триллер
Россия, 2020
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен