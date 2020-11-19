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Не стало сценографа Сергея Бархина

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Новости театра >>
19 ноября 2020
Не стало известного российского сценографа, художника, художника книги, архитектора, профессора, лауреата государственных премий РФ, четырёхкратного обладателя «Золотой маски», заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника России Сергея Бархина. Ему было 82 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.


«Действительно, Сергей Михайлович скончался», — цитирует агентство собеседника из академии. О дате и месте прощания объявят позднее.

Сергей Михайлович Бархин родился в Москве 31 марта 1938 года в семье архитекторов. В 1962-м окончил Московский архитектурный институт. На его счету оформление более 200 театральных постановок, включая оперы, балеты и драматические спектакли, во многих городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции и Чехии. Основал кафедру сценографии ГИТИСа, которой руководил многие годы.
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