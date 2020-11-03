В «Современнике» впервые прозвучат тексты поэтов XXI века

анонс

Премьера шоу в жанре сторителлинга состоится 5 ноября.

Okko Театр представит проект «Короче: Преступление и наказание» по роману Достоевского

30 октября

Дирижер Александр Ведерников скончался от коронавируса

Ему было 56 лет.