В «Современнике» впервые прозвучат тексты поэтов XXI века

5 ноября на Другой сцене театра «Современник» сыграют спектакль «Немой выбор» по текстам поэтов XXI века — тех, кто продолжает традицию русской поэзии сегодня и кто привык представлять стихи на поэтических баттлах и на просторах интернета, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба театра «Современник»
«Немой выбор» — это соприкосновение с поэтическим языком, рождающимся в режиме реального времени. Тексты, составляющие драматургическую ткань постановки, написаны в последнее десятилетие.
Спектакль родился в стенах Школы-студии МХАТ. Его обновлённая версия была создана специально для другой сцены «Современника». В работе занята вся стажёрская группа театра. Двадцатилетние артисты смело взаимодействуют с языком современной поэзии, стремясь с помощью её рифм и ритмов вступить в диалог со эпохой и с каждым, кто в ней живёт.
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