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Не стало екатеринбургского режиссера Ильи Ротенберга

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Новости театра >>
4 ноября 2020
Екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщила драматург Ярослава Пулинович на своей странице в Facebook.

В начале сентября он был госпитализирован после приступа в Великих Луках, где велась работа над его спектаклем.

Не стало екатеринбургского режиссера Ильи Ротенберга
фото: luki-drama.ru

Илья Ротенберг родился 17 февраля 1980 года в Екатеринбурге. В 2012-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова). После выпуска он стал главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы, затем — Томского ТЮЗа. С 2015 по 2017 год занимал ту же должность в Екатеринбургском театре юного зрителя.

Ротенберг ставил спектакли в разных городах России, в числе которых Саратов, Нижний Новгород и Москва. Так, на основной сцене Театра Наций шла его постановка «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович. В Великолукском драматическом театре он выступил режиссером спектакля «Гроза» по пьесе Островского, который по итогам прошлого сезона вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска».
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Евгений КаменьковичДмитрий КрымовЯрослава ПулиновичИлья Ротенберг
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Театр Наций

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