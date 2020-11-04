Не стало екатеринбургского режиссера Ильи Ротенберга

В начале сентября он был госпитализирован после приступа в Великих Луках, где велась работа над его спектаклем.
фото: luki-drama.ru
Илья Ротенберг родился 17 февраля 1980 года в Екатеринбурге. В 2012-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова). После выпуска он стал главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы, затем — Томского ТЮЗа. С 2015 по 2017 год занимал ту же должность в Екатеринбургском театре юного зрителя.
Ротенберг ставил спектакли в разных городах России, в числе которых Саратов, Нижний Новгород и Москва. Так, на основной сцене Театра Наций шла его постановка «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович. В Великолукском драматическом театре он выступил режиссером спектакля «Гроза» по пьесе Островского, который по итогам прошлого сезона вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска».
обсуждение >>