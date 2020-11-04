Не стало екатеринбургского режиссера Ильи Ротенберга

анонс

Спектакль «Немой выбор» сыграют 5 ноября на Другой сцене театра.

В «Современнике» впервые прозвучат тексты поэтов XXI века

Премьера шоу в жанре сторителлинга состоится 5 ноября.

Okko Театр представит проект «Короче: Преступление и наказание» по роману Достоевского

30 октября

Дирижер Александр Ведерников умер от коронавируса

Ему было 56 лет.